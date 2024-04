BL : Openda offre la victoire à Leipzig, Hoffenheim dompte Gladbach

Dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga, quatre rencontres débutaient à 15h30 dans le cadre du traditionnel multiplex. Si le Bayer Leverkusen a d’ores et déjà validé son titre de champion d’Allemagne, le RB Leipzig est de son côté toujours en course pour accrocher une place sur le podium en fin de saison. Opposés à Heidenheim, les hommes de Marco Rose ont finalement arraché les trois points lors de ce déplacement (2-1). Après l’ouverture du score de Sesko (42e), les visiteurs ont craqué au retour des vestiaires sur une réalisation signée Dovedan (69e) mais Openda a finalement libéré les siens (85e). Avec ce résultat, le RBL reste au pied du podium et garde trois points d’avance sur le Borussia Dortmund, opposé à Leverkusen ce dimanche.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Wolfsburg est venu à bout de Bochum grâce à une réalisation de Wind (43e) juste avant la pause. De son côté, Darmstadt s’est offert le scalp de Cologne (2-0) et peut remercier Klarer (57e) et Vilhelmsson (90+1e), les deux buteurs de ce match. Enfin, en déplacement à Hoffenheim, le Borussia M’Gladbach a chuté (3-4). Si Hack s’est offert un triplé (39e, 78e, 89e), Weghorst (36e), Prömel (58e), Kabak (66e) et Stach (90+1e) ont finalement offert la victoire aux locaux. Au classement, Hoffenheim remonte au 8e rang. Darmstadt reste lanterne rouge malgré sa victoire.

Tous les résultats de 15h30

Wolfsburg 1-0 Bochum : Wind (43e)

FC Cologne 0-2 Darmstadt : Klarer (57e) et Vilhelmsson (90+1e)

Hoffenheim 4-3 Borussia M’Gladbach : Weghorst (36e), Prömel (58e), Kabak (66e) et Stach (90+1e) / Hack (39e, 78e, 89e)

Heidenheim 1-2 RB Leipzig : Dovedan (69e) / Sesko (42e) et Openda (85e)