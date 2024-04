OM : Medhi Benatia refuse de faire une croix sur la Ligue 1

Battu à l’aller par le Benfica (2-1), l’Olympique de Marseille a fait preuve de caractère pour combler son retard avant de venir à bout de son adversaire portugais aux tirs au but (1-0, 4-2 t.a.b). Dès lors, la spirale négative du club olympien a été rompue avec en prime, une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Si l’OM peut désormais entretenir le rêve d’un sacre sur la scène continentale, il n’est pas question pour Medhi Benatia de mettre de côté le championnat de France.

«Quand tu es à l’OM, tu ne peux pas faire de compromis. Cette saison, on n’a pas été chanceux avec les blessés. On ne peut pas faire l’impasse sur le championnat. C’est le pain quotidien. Aujourd’hui, je n’ai aucune garantie d’aller gagner la Coupe d’Europe et de disputer la Ligue des Champions. C’est comme ça que je le vois. Le président aussi. Quand tu es à l’OM, tu ne peux pas perdre 5 matchs de suite. Pour moi, ce serait trop risqué de reposer tout le monde pour aller taper Bergame», a exprimé le conseiller sportif de l’OM sur les antennes de RMC.