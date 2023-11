PSG - AS Monaco : Fabián Ruiz, le digne successeur de Zaïre-Emery

Luis Enrique peut souffler. Si le technicien espagnol n’était pas forcément très inquiet des forfaits de Marquinhos, absent pour une dizaine de jours, et Warren Zaïre-Emery, sur la touche jusqu’à la fin de l’année, la prestation collective du PSG, vendredi soir au Parc des Princes, contre l’AS Monaco (5-2) donne du crédit à la décontraction affichée par l’ancien sélectionneur de la Roja en conférence de presse d’avant-match. «Si j’ai la capacité de combler ce vide laissé ? Sans aucun doute, j’ai un effectif qui est le meilleur du championnat selon moi, à chaque fois qu’un joueur se blesse, c’est un moment triste mais l’effectif est large et de très haut niveau», assurait, à ce titre, l’ex-coach du Barça. Et comment ne pas lui donner raison au regard de la copie parfaite rendue par un certain Fabián Ruiz.

Aligné aux côtés de Manuel Ugarte dans le 4-2-4 hybride de Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol a offert une véritable masterclass. Présent dans l’impact, précieux dans ses nombreuses projections balle au pied, précis dans ses transmissions et impérial dans le duel, le gaucher d’1m89, crédité d’un 7 et élu homme du match par la rédaction FM, a tout simplement sublimé ce choc au sommet de la 13e journée de Ligue 1. Bien plus en vue que son compère uruguayen de l’entrejeu, l’international de la Roja aux 21 sélections (1 but) a ainsi confirmé sa très belle montée en puissance. À l’origine de nombreux mouvements offensifs parisiens (8e, 32e), juste techniquement et tranchant (28e, 44e), l’ancien joueur du Napoli a, par ailleurs, parfaitement orienté le jeu. De quoi combler son entraîneur, globalement séduit par la prestation collective des siens malgré les deux buts encaissés.

Fabián Ruiz prend de l’épaisseur !

«Quand deux équipes de ce niveau qui ne calculent jamais, qui attaquent, qui offrent un pressing haut font un match comme aujourd’hui (vendredi, ndlr), tous les amoureux de football profitent du spectacle. Pour nous les entraîneurs, c’est difficile de voir les buts encaissés. Mais le plus important est de voir la réaction de mon équipe après la trêve. C’est un match qui valait la peine d’être vu et ce qui me plaît le plus est le résultat. Depuis le début de la saison, j’ai vu une attitude de la part de mes joueurs qui veulent assimiler ce qu’on leur propose. Dès lors, c’est très facile. Pour moi, quand j’analyse chaque match, je me concentre sur ce qu’on doit améliorer. C’est mon défaut ou ma qualité. Quand on a la chance d’avoir un tel effectif, ce serait de penser idiot que les joueurs ne peuvent pas donner plus à chaque match», jugeait l’Espagnol de 53 ans.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 30 13 23 9 3 1 34 11 3 Monaco 24 13 8 7 3 3 27 19

Une chose est sûre, la performance réalisée par Fabián Ruiz face aux Monégasques est une excellente nouvelle pour le technicien parisien, qui plus est à l’heure où il se doit de composer sans Warren Zaïre-Emery, blessé, et Marquinhos, lui aussi sur le flanc. Passeur décisif sur le but d’Ousmane Dembélé pour couronner cette soirée de rêve, le natif de Los Palacios y Villafranca, remplacé par Carlos Soler à la 82e minute de jeu, a en effet prouvé qu’il avait les épaules assez larges et les reins suffisamment solides pour combler ce vide laissé. Omniprésent dans le combat et plus que convaincant face à la paire Camara-Zakaria, le joueur de 27 ans a également permis à son bloc de grapiller régulièrement plusieurs mètres. Une partition sans fausse note dans un match au parfum d’Europe. De quoi permettre au PSG d’avancer avec confiance avant de jouer son avenir européen face à Newcastle, mardi prochain, puis contre le Borussia Dortmund, le 13 décembre.