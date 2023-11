La réponse cash de Luis Enrique sur l’hécatombe au PSG !

Trêve internationale passée, la Ligue 1 fait son grand retour vendredi soir. En ouverture de la 13e journée, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, accueille à ce titre l’AS Monaco, troisième, pour un choc au sommet. Quelques heures avant ce duel et après une pause marquée par de nombreuses blessures en sélections, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’occasion notamment pour le technicien espagnol de revenir sur les déboires de ce que la presse espagnole aime appeler le virus FIFA. Si Eduardo Camavinga, Vinicius Jr, Gavi et bien d’autres encore seront sur le flanc dans les semaines à venir, Luis Enrique a, lui aussi, vu certains de ses protégés touchés par cette hécatombe.

Dans cette optique, rappelons que la nouvelle coqueluche du football français, Warren Zaïre-Emery, victime d’une grosse entorse à la cheville droite, restera en soins jusqu’à la trêve hivernale. De son côté, Marquinhos, touché avec le Brésil aux ischio-jambiers droit, sera lui out pendant 10 jours et manquera donc les deux prochaines réceptions du PSG, face aux Asémistes puis contre Newcastle en Ligue des Champions, mardi prochain. Deux gros coups durs pour les Rouge et Bleu sur lesquels Luis Enrique a logiquement été interrogé ce vendredi. Souriant face à la presse, l’ancien sélectionneur de la Roja a d’abord affirmé que cette confrontation face à l’AS Monaco n’était pas un tournant décisif dans la course au titre mais a, surtout, refusé de s’alarmer face aux récentes mauvaises nouvelles reçues dans la Ville Lumière.

Luis Enrique croit en son collectif !

«Si j’ai la capacité de combler ce vide laissé ? Sans aucun doute, j’ai un effectif qui est le meilleur du championnat selon moi, à chaque fois qu’un joueur se blesse, c’est un moment triste mais l’effectif est large et de très haut niveau», a ainsi lancé l’ex-coach du Barça avant d’assurer que ces deux forfaits ne changeaient en rien l’objectif du club, à savoir tout gagner. «On parle de quelque chose de crucial, la Ligue des champions où les deux prochains matchs vont être décisifs. Les cinq matchs de Ligue 1 sont aussi très importants mais pour un championnat qui dure toute la saison, on a un bel effectif. Il y a de l’enthousiasme et on veut poursuivre notre travail d’avant la trêve». Attristé par ces deux blessures, Luis Enrique a également passé un message au sujet des calendriers extrêmement chargés et ayant tendance à agacer plus d’un technicien.

«C’est une polémique dans laquelle je ne veux pas rentrer, il y a ce calendrier-là, tous les joueurs veulent jouer en sélection, c’est normal, je le voulais aussi en tant que joueur. A moi de m’ajuster, que ça me plaise ou non. Il y a des gens qui ont décidé ce calendrier et maintenant à moi de m’adapter, j’espère juste que les joueurs blessés vont récupérer au plus vite», a ainsi temporisé l’Espagnol de 53 ans, bien plus apaisé qu’un Jürgen Klopp notamment. Contraint par ses deux forfaits majeurs, le nouvel architecte de ce PSG version 2023-2024 ne souhaite donc pas s’apitoyer sur son sort et compte bien profiter de l’occasion pour prouver aux nombreux observateurs qu’il dispose d’un effectif aussi riche que compétitif. Pour parvenir à ses fins et à l’heure où Carlos Soler, Fabian Ruiz ou encore Kang-In Lee apparaissent comme autant de solutions pour compenser l’absence de WZE dans l’entrejeu, Luis Enrique profite également d’un autre retour : Danilo Pereira.

«Dès le moment où tu reviens dans le groupe, tu peux commencer à jouer. Ce sera ma décision d’entraîneur mais oui les deux sont à disposition», a d’ailleurs confirmé l’intéressé au sujet de Marco Asensio et du Portugais de 32 ans, capable de jouer aussi bien dans l’axe de la défense que dans un rôle de sentinelle. Branché sur le secteur de l’optimisme, Luis Enrique a finalement conclu son discours en donnant des nouvelles d’un certain Presnel Kimpembe, lui aussi tout proche d’un retour à la compétition. «Je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner de réponse exacte mais il est de retour dans le groupe, il va bien, il va très bien. Je le connaissais car j’ai déjà joué contre lui, c’est un leader du groupe, un capitaine potentiel, je suis content et pressé qu’il revienne. C’est toujours triste quand un joueur se blesse mais aussi très satisfaisant quand il revient». Voilà qui est dit… Virus FIFA, ou non, le PSG de Luis Enrique ne s’affole pas !