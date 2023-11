Gavi, Vinicius Jr, Camavinga, Zaïre-Emery… le virus FIFA a fait des ravages !

«Le calendrier est ridicule, tout le monde le sait ! Les jeunes joueurs sont le futur : si nous les traitons comme des chevaux, on aura des chevaux. Les joueurs ont joué plus de 70 matchs et nous continuons avec la Ligue des nations». Voici ce que déclarait récemment Jürgen Klopp, agacé par le rythme infernal imposé aux joueurs dans ce football moderne. Difficile, en effet, de donner tort au technicien de Liverpool au regard des énormes ravages causées par l’actuelle trêve internationale. Que ce soit en Europe dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, mais encore en Afrique ou en Amérique du Sud pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les sélections - et de ce fait les clubs concernés - ont vécu de nombreuses déconvenues. Un terrible camouflet qui relance logiquement le débat autour des calendriers jugés trop denses…

Dernier exemple en date et non des moindres ? Gavi. Touché au genou droit lors de la victoire (3-1) de l’Espagne contre la Géorgie et très certainement victime d’une rupture des croisés selon la presse locale, le milieu de terrain du FC Barcelone devrait ainsi manquer plusieurs mois de compétition. D’ores et déjà incertain pour l’Euro 2024, le natif de Los Palacios y Villafranca plonge, à son insu, la Roja dans le chaos et la compensation financière de la FIFA - qui pourrait atteindre entre quatre et cinq millions d’euros - ne devrait quant à elle rien changer à la frustration actuellement ressentie chez les Culers. Pour rappel, les champions du monde 2010 avaient déjà vu Mikel Oyarzabal, touché aux ischio-jambiers, quitter le rassemblement. Un exemple parmi tant d’autres au cours des derniers jours. Chez les Bleus, la liste des internationaux blessés est, à ce titre, conséquente.

Une véritable hécatombe !

En plus d’Eduardo Camavinga, blessé à l’entraînement mercredi soir, diagnostiqué d’une rupture du ligament latéral externe du genou droit et absent pour les deux prochains mois minimum, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a également regretté le départ de Warren Zaïre-Emery. Nouvelle coqueluche du football tricolore, la star parisienne a, en effet, abandonné les siens après une grosse entorse de la cheville droite et un ligament touché. De quoi rapidement ternir le festival offensif (14-0) des Bleus contre Gibraltar et plonger le PSG de Luis Enrique dans une grosse réflexion. Enfin, à noter également la blessure au genou gauche du milieu lyonnais Johann Lepenant, cette fois-ci avec les Espoirs de Thierry Henry, défait pour la première fois depuis son arrivée sur le banc. Un constat terrifiant et malheureusement applicable au reste du monde.

Au Brésil, Vinicius Jr s’est ainsi vu diagnostiquer une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche après la défaite contre la Colombie (2-1). Une nouvelle déconvenue pour le Real Madrid, déjà largement décimé et qui réfléchit désormais à l’option Timo Werner pour renforcer son attaque. De son côté, le Brésilien devrait lui manquer au moins deux mois de compétition. Des blessures graves, des longues périodes d’indisponibilité mais également plusieurs pépins physiques. Certes, moins graves, ces derniers confirment pour autant des corps fatigués. En Allemagne, le gardien blaugrana Marc-André ter Stegen, touché au dos, a lui aussi jeté l’éponge. C’est également le cas d’André Onana (pubis) avec le Cameroun ou de son coéquipier à Manchester United, Marcus Rashford, pas épargné avec l’Angleterre. De son côté, l’Italie a, elle, enregistré les blessures d’Alessandro Bastoni (mollet droit) et de Weston McKennie, victime d’une tendinopathie aggravée du genou gauche.

Enfin, Erling Haaland, touché au pied contre les îles Féroé, manquait lui aussi à l’appel lors du nul (3-3) concédé par la Norvège face à l’Ecosse, dimanche soir. Si la nature de toutes ces blessures est différente (problèmes musculaires, ligaments touchés, simples coups pour d’autres), la trêve internationale - qui refermera ses portes dans quelques jours - laisse des marques considérables. À l’heure où de nombreuses voix s’élèvent contre les instances et ces calendriers surchargés, la tension risque bien de s’amplifier dans les semaines à venir. Pour rappel, cet exercice 2023-2024 sera marqué, outre les compétitions de clubs, par une CAN, un Euro mais également une Copa America. Un programme aussi alléchant pour les fans qu’énergivore pour les acteurs de ce sport. Si nous les traitons comme des chevaux, on aura des chevaux…