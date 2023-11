PSG-Monaco : les notes du match

Trêve internationale terminée, les choses sérieuses reprennent pour les clubs. Et avant le retour de la Ligue des Champions et un choc à ne pas louper contre Newcastle, le PSG devait jouer un premier rendez-vous contre l’AS Monaco, au Parc des Princes, afin de maintenir sa première place. Les Asémistes souhaitaient faire tomber Paris afin de revenir à hauteur de Nice, deuxième du Championnat. Et sans Zaïre-Emery, Marquinhos et Mendes, le PSG a connu quelques frayeurs d’entrée, à l’image d’une belle tête de Magassa (11e). Bien entré dans son match, l’ASM pensait même ouvrir le score, mais un but de Vanderson était refusé pour un hors-jeu au départ de l’action (15e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 30 13 23 9 3 1 34 11 2 Nice 26 12 9 7 5 0 13 4 3 Monaco 24 13 8 7 3 3 27 19 4 Lille 20 12 4 5 5 2 15 11 5 Reims 20 12 2 6 2 4 17 15 Voir le classement complet

En difficulté, le PSG a tout de même réussi à ouvrir le score, notamment grâce à une erreur notable de Köhn, qui relâchait le ballon juste devant Ramos (1-0, 18e). Mais les gardiens n’étaient visiblement pas au mieux en ce début de match, puisque après Köhn, Donnarumma s’est totalement loupé et offrait le ballon d’égalisation à Minamino (1-1, 22e). Et dans une rencontre décidément animée, Magassa se loupait et offrait un penalty aux Parisiens, converti par le "Top Scoreur de la Ligue 1" : Kylian Mbappé, pour sa 14e réalisation (2-1, 38e).

Un match animé jusqu’au bout

Monaco a eu l’occasion de revenir, mais Minamino voyait Donnarumma le priver du doublé, à deux reprises (45e, 51e). Et l’ASM l’a payée très cher, puisqu’ils ont ensuite été punis par un très bon rush de Dembélé, qui, après avoir été impliqué sur le premier but, a enfin débloqué son compteur but (3-1, 70e). Et Monaco n’a même pas eu le temps de réagir, que Vitinha venait clouer le résultat d’une frappe lointaine (4-1, 73e). Alors qu’on pensait voir les joueurs du Rocher couler, Balogun redonnait espoir aux siens dans la foulée (4-2, 75e).

Mais malgré une grosse occasion de Zakaria, de la tête (90e), cela n’a pas suffi pour revenir au score et empêcher le PSG d’enchaîner une cinquième victoire de suite en Ligue 1, avec une dernière réalisation signée Kolo Muani (5-2, 90e+5). Les Parisiens l’emportent donc et sont assurés de terminer cette 13e journée en tête du Championnat de France, avant de penser à la Ligue des Champions. Monaco, qui concède un deuxième match de suite sans gagner, reste à la 3e place, avant la réception de Montpellier.

L’homme du match : Fabian Ruiz (7) : pas souvent titulaire, le milieu espagnol a été très intéressant ce soir. Profitant de l’absence de Warren Zaïre-Emery, il a marqué beaucoup de points aux yeux de Luis Enrique. Impérial dans les duels, l’ancien du Napoli a été très propre et a permis à son équipe de remporter la bataille du milieu de terrain. Cherchant en permanence l’attaque, il a trouvé plusieurs angles de passes très intéressants et son aisance technique aura permis à son bloc de grapiller plusieurs mètres à plusieurs reprises. Là où ses coéquipiers de l’entrejeu ont été assez discrets. Il aura marqué beaucoup de points et est apparu comme le meilleur joueur ce soir. Il confirme ainsi sa montée en puissance depuis déjà plusieurs semaines.

PSG

- Donnarumma (5) : son match avait pourtant bien débuté. Auteur d’une grosse parade devant Magassa (11e), le portier italien a été moins en verne quelques minutes plus tard. Pressé par Folarin Balogun, il s’est rendu coupable d’une relance totalement ratée qui a permis à Minamino d’égaliser. Cette bévue représentait sa seule passe ratée en première période. Après cette grossière erreur, il aura néanmoins réalisé plusieurs arrêts décisifs (5).

- Mukiele (5) : dans une position de latéral gauche qui ne lui correspond vraiment pas, le défenseur français a essayé de s’en sortir comme il a pu. Perdant énormément de ballons lors du premier acte (15), il aura au moins eu le mérite d’en récupérer quelques-uns lors de ce même premier acte (5). Peu décisif offensivement sur son mauvais pied, l’ancien du RB Leipzig a brillé défensivement et il aura muselé ses différents adversaires. Un match moyen mais qui est à mettre en exergue car il n’a pas joué à son bon poste.

- Hernandez (5,5) : en l’absence de Marquinhos, l’international français a été placé dans l’axe de la défense. Très polyvalent, l’ancien de l’Atlético Madrid a été très consistant. Bon dans sa lecture et ses interceptions, Hernandez a fait parler son expérience à de nombreuses reprises et n’aura pas réalisé de grosses erreurs. Luis Enrique sait qu’il pourra compter sur lui dans l’axe à l’avenir.

- Skriniar (6) : le défenseur slovaque a été vigilant ce soir. Prompt dans ses interventions (21e), l’ancien de l’Inter Milan a, même en l’absence de son tandem habituel Marquinhos, tenu son rang face à un Balogun plus discret que d’habitude. Récupérant une flopée de ballons, il aura également brillé dans sa capacité à ressortir le ballon proprement.

- Hakimi (5,5) : excellent depuis le début de saison, le Marocain a été un peu plus discret ce soir. Comme beaucoup de ses coéquipiers, il a montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires. Perdant trop de ballons, il aura bénéficié de plus d’espaces qui lui ont permis de mettre en avant sa vélocité alors qu’il s’est montré assez autoritaire en phase défensive. En fin de rencontre, son centre aura permis à Randal Kolo Muani d’enfoncer Monaco.

- Vitinha (6,5) : le Portugais a été plutôt maladroit lors des 60 premières minutes. Brouillon en première période, il s’est montré moins offensif qu’à l’accoutumée. Pour autant, il est monté en puissance au fil de la rencontre. Perdant beaucoup moins de ballons et tissant bien plus de liens avec ses coéquipiers, il a été récompensé de son embellie par un superbe but à l’entame du dernier quart d’heure (73e). En somme, le Portugais s’est bien rattrapé d’un début de soirée moyen.

- Ugarte (5,5) : comme à son habitude, le milieu uruguayen a réalisé un match avec énormément d’aplomb. Pour autant, il n’a pas récupéré autant de ballons et n’a pas forcément pris beaucoup de risques dans son apport offensif. Perdant trop de ballons, il n’aura pas été le meilleur milieu de terrain de Luis Enrique ce soir et aura moins rayonné qu’à l’accoutumée malgré un bon match.

- Dembélé (7) : son premier but sous les couleurs parisiennes a mis du temps à arriver. Ce soir, nous avons longtemps cru que ce ne serait toujours pas sa soirée. En première période, son activité s’est avérée être très intéressante et il a longtemps décontenancé les défenseurs monégasques par ses dribbles chaloupées. Même s’il a eu parfois trop de déchet, son jeu en demande et il a souvent posé beaucoup de problèmes à la défense monégasque. Finalement, son premier but est arrivé peu après l’heure de jeu. Trouvé dans la profondeur, le natif de Vernon s’est amené le ballon d’un superbe geste et a terminé en puissance du droit. Une délivrance qui est venue récompenser un match franchement réussi. Remplacé par Bradley Barcola à la 71e minute. L’ancien Lyonnais a été intéressant ce soir.

- Mbappé (6,5) : meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé a encore tenu son rang ce vendredi. Pas forcément le Parisien le plus en vue ce soir mais il a été un danger permanent pour son ancien club. Remportant une majorité de ses duels par le dribble ou grâce à la vitesse, il a été assez propre dans sa conservation du ballon. Buteur sur penalty (39e), l’ancien Monégasque a été intéressant dans la profondeur et il s’est même octroyé une passe décisive, minime, pour Vitinha en seconde période. Intéressant, le Bondynois aura ainsi passé une autre journée au boulot. Sans être rayonnant, il ressort de ce match avec un but et une passe décisive.

- Gonçalo Ramos (5) : discret depuis le début de saison, le buteur portugais a été assez fantomatique au début de match. Malgré son but, l’ancien du Benfica n’aura pas réellement pesé et ses nombreuses pertes de balles ont handicapé plusieurs offensives. Malgré un jeu de passes souvent défaillant, le Portugais n’aura pas abdiqué et s’est bien battu jusqu’à sa sortie à la 72e minute par Randal Kolo Muani qui a brillé dès son entrée en jeu et a inscrit un but en toute fin de rencontre.

AS Monaco

- Köhn (3,5) : le gardien de l’ASM a démarré fort la rencontre. Bien placé, l’Helvète est parvenu à repousser deux tentatives franches parisiennes (8e, 17e) avant de commettre une bévue profitant à ses adversaires. Sur un tir de Dembélé, il est surpris par le rebond et relâche le cuir. Dans le bon tempo, Gonçalo Ramos avait bien suivi pour le crucifier et ouvrir la marque (18e). Derrière, le Suisse s’est racheté une conduite en repoussant au sol une tentative du plat du pied de Mbappé (33e)… Avant de perdre son face-à-face sur penalty avec la vedette tricolore (38e). Plutôt tranquille en seconde période, il s’incline finalement coup sur coup devant Dembélé (70e) puis Vitinha (71e) en marge du dernier quart d’heure. En fin de partie, il ne peut rien faire sur le but de Kolo Muani (90e+6).

- Singo (3,5) : à l’image de ses partenaires en défense, il a souffert face à l’envie des Parisiens d’aller constamment vers l’avant. Pris à plusieurs reprises dans son dos, il a manqué de présence pour empêcher Mbappé de se retourner. Tourmenté par les accélérations incessantes du capitaine parisien, l’Ivoirien éprouvait toutes les peines du monde à défendre sur lui (il est d’ailleurs averti à l’heure de jeu pour une intervention irrégulière sur son adversaire).

- Maripan (3,5) : habitué ces dernières semaines à amener de la sérénité dans l’arrière-garde monégasque, le Chilien a été plutôt brouillon dans ses interventions au Parc des Princes. Animé par la volonté de casser le rythme imposé par les hommes de Luis Enrique, le Monégasque est allé chercher très haut ses adversaires tout en concédant de nombreuses fautes dans sa moitié de terrain. Ses imprécisions dans la relance et ses manquements ont porté préjudice à ses partenaires, à l’image de son mauvais renvoi qui offre une balle de but à Kolo Munai dans le temps additionnel (90e+6).

- Magassa (3,5) : le Français est passé tout proche d’ouvrir le score. Seul au point de penalty, il a fait parler sa puissance dans les airs en reprenant de la tête un corner de Golovin qui aurait pu trouver le chemin des filets sans une intervention salvatrice de Donnarumma (11e). Défensivement, la donne a été différente et le joueur de l’ASM a montré ses limites face à Dembélé, très mobile sur son côté. Spectateur sur l’action qui mène au penalty de Mbappé, le numéro se laisse piéger et provoque une faute dans sa surface en heurtant le pied de l’ancien Barcelonais (37e). Au retour des vestiaires, il subit une nouvelle fois la loi du Parisien qui l’élimine d’un contrôle orienté pour inscrire le 3e but parisien (70e).

- Vanderson (4) : par son activité dans le couloir gauche, le piston de l’ASM a rendu une copie satisfaisante. Il a profité d’une bonne entente avec le duo Golovin-Minamino pour mener à bien ses projections et servir dans de bonnes conditions ses partenaires. En renard des surfaces sur un ballon relâché en deux temps par le portier parisien, il croit ouvrir la marque mais son but est finalement refusé par l’arbitre (14e). Sur le plan défensif, il a été moins performant et aurait dû soutenir davantage Singo, grandement sollicité par Mbappé au cours de la partie. Remplacé par Krepin Diatta (79e).

- Camara (4) : très peu utilisé ces dernières semaines, le Malien n’a pas été en capacité de justifier la confiance placée en lui par son entraîneur. Remplaçant de Fofana, suspendu, le numéro 4 du club princier a eu beau se montrer disponible pour servir de relais au milieu de terrain, il a perdu plusieurs ballons précieux. Régulièrement en première période, il a semblé manquer de repère dans sa zone de prédilection à contrario de la doublette Ruiz-Ugarte. Lors du second acte, le jeune joueur de 23 ans a joué avec plus de justesse avant d’accuser le coup physiquement et montrer des largesses au marquage, comme sur le but de Vitinha (71e). Remplacé par Wissam Ben Yedder (79e).

- Zakaria (4,5) : appelé à apporter de l’équilibre dans l’entrejeu en l’absence de l’indéboulonnable Fofana, le Suisse a été trop peu impactant et a éprouvé des difficultés à stopper les contres rapides des Parisiens. En souffrance face au pressing haut appliqué par les Franciliens à la perte du ballon, l’ancien joueur de Chelsea a cherché à temporiser avec plus ou moins de réussite. Du mieux en seconde période où l’Helvète a retrouvé du mordant, en remportant de nombreux duels (7 duels remportés sur 10) et en jouant plus haut dans l’optique de trouver ses offensifs.

- Jakobs (4) : systématiquement aligné par son coach pour compenser l’absence longue durée d’Henrique, le piston gauche de l’ASM nous a laissé sur notre faim. Très appliqué dans ses montées avant la trêve internationale, le Ghanéen a montré du déchet et s’est, surtout, heurté à la vigilance de ses adversaires qui ne lui ont pas laissé un centimètre de liberté dans son couloir. Moins en vue offensivement, le Monégasque n’a pas été suffisamment influent sur le plan défensif pour épauler Magassa lorsque celui-ci subissait les offensives de Dembélé. Une prestation moyenne pour lui.

- Minamino (6) : dans une drôle d’entame de match, le Japonais a su tirer son épingle du jeu pour mettre fin à une disette devant le but qui durait depuis la 3e journée de Ligue 1 et un déplacement à Nantes. À l’affût, l’attaquant de l’ASM profite d’un moment d’égarement de Donnarumma pour remettre son équipe sur les bons rails (22e). Sans un énième arrêt décisif du portier parisien, il aurait même pu s’offrir un doublé lors du premier acte (44e). Globalement, l’ancien joueur de Salzburg a fait preuve d’opportunisme pour aller chercher la frappe et oser (5 tirs, 4 cadrés). Passeur décisif sur le but de Balogun (76e), il est remplacé par Maghnes Akliouche (79e). La trêve lui a semble-t-il fait du bien, lui qui manquait de confiance.

- Golovin (5) : en pleine bourre depuis le début de saison, le Russe a été tout simplement correct. Sans réellement briller dans le jeu, le milieu de terrain de l’ASM a mis en exergue ses qualités techniques pour orienter les offensives monégasques et se créer des occasions. Sur une percée axiale, il n’est pas loin d’offrir sur un plateau un second but à Minamino, dont la frappe est repoussée en corner par Donnarumma (45e). En parallèle, son abattage défensif reste satisfaisant, n’hésitant pas à venir gratter des ballons dans les espaces restreints.

- Balogun (4,5) : sa mobilité sur le front de l’attaque asémiste a causé des difficultés à la défense parisienne au cours des 20 premières minutes. Après un gros travail côté gauche, il pense offrir une balle de but à Vanderson, finalement refusée pour une position de hors-jeu au départ de l’action (14e). Dix minutes plus tard, son abnégation finit par porter ses fruits. Alerté dans la zone de vérité parisienne, il croise la route de Skriniar mais poursuit son effort pour gêner la relance de Donnarumma. Un pari gagnant puisque l’Italien se troue complétement et sert Minamino qui ne se fait pas prier pour marquer (22e). Très discret jusqu’au dernier quart d’heure, il est finalement trouvé par Minamino dans la profondeur pour inscrire son quatrième but de la saison (76e).