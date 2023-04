Atlético : Diego Simeone valide le repositionnement d’Antoine Griezmann

Depuis plusieurs mois maintenant, Antoine Griezmann retrouve des couleurs du côté de l’Atlético de Madrid. Et cela n’a rien à voir avec sa coupe de cheveux rose fluo. L’international français semble s’épanouir dans son nouveau rôle sur le terrain, celui de milieu relayeur. Du haut de ses 32 ans, l’ancien attaquant du Barça, qui a toujours aimé défendre dans sa carrière, joue toujours juste dans un poste qu’il a découvert en équipe de France et donc chez les Colchoneros de Diego Simeone.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, le technicien argentin s’est confié sur le repositionnement du Français qui reste sur 11 buts et 9 passes décisives en 29 matches de Liga. «Il y aura toujours des joueurs qui changeront de position. C’est un joueur noble, un joueur d’équipe. Quand il est bon, l’équipe joue un football différent. Comme vous le savez, nous avons souffert au début de la saison. Je me souviendrai du match avant la Coupe du monde, où il courait comme un enfant… Ce n’est pas donné à tout le monde et il l’a.»

À lire

Atlético de Madrid : Antoine Griezmann a des records en tête