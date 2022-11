EdF : la promesse de Didier Deschamps à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans son entretien accordé à Téléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a promis plus de liberté à son attaquant vedette Kylian Mbappé dans le secteur offensif durant la Coupe du monde au Qatar. Le champion du monde 2018 s'était parfois plaint de son rôle en attaque au sein du club de la capitale.

«C'est un attaquant qui a besoin de liberté. Je lui donnerai cette liberté. Mais il aura des obligations défensives, moins que tous les autres joueurs qui sont derrière lui, milieux et défenseurs. Mais on ne peut pas se permettre au haut niveau de perdre un joueur quand on n'a pas le ballon», a expliqué le technicien des Bleus.