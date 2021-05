AS Monaco : le groupe à l'isolement pour le sprint final

Pour les dernières journées de championnat et dans le but de limiter au maximum les risques de contamination à la COVID-19, les joueurs et le staff de l’AS Monaco ont décidé de s’isoler dans une «bulle de performance».

Selon les informations de RMC Sport, pour se mettre dans les meilleures conditions pour le sprint final en Ligue 1 et en Coupe de France, le club de la principauté a décidé de s’isoler. Les joueurs et membres du staff vivront dans un hôtel à quelques minutes du centre d’entraînement. Cette bulle devrait durer 10 jours et devrait limiter les risques de contamination.