LOSC : le constat d'impuissance de José Fonte

Ce soir, le LOSC n'a pas pu faire mieux qu'un triste match nul 0-0 face à Séville lors de cette 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Trop peu créatifs et imaginatifs dans le domaine offensif, les joueurs lillois n'ont pas réussi à peser cette rencontre ni même à l'emballer. «Il a manqué un peu plus de justesse technique, dans les derniers 20-30 mètres. C'est dommage, parce que ce soir était une bonne opportunité pour prendre trois points. (...) On a peut-être trois occasions pour faire plus... Mais il y a des soirs comme ça», reconnaissait José Fonte au micro de RMC Sport.

Le capitaine regrette également la défaite des Dogues face à Clermont (1-0) le week-end dernier qui ne leur a pas permis d'aborder ce nouveau match européen en confiance. «On est un peu déçus de ce résultat. Si on gagne ce match-là, ça nous donne une dynamique différente pour ce soir». Avec deux points en trois matches, la qualification est compromise mais pas inatteignable, car Séville n'a qu'un petit point de plus au compteur. «On peut battre cette équipe, mais ce sera plus difficile à Séville (le 2 novembre, ndlr). On a tout de même la qualité pour aller chercher le résultat là-bas.»