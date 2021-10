LOSC - Séville FC : les notes du match

Troisième rendez-vous de Ligue des Champions ce mercredi soir pour le LOSC. Après leur match nul contre Wolfsbourg (0-0) et leur défaite sur la pelouse du RB Salzbourg (1-2), les Dogues accueillaient aujourd'hui le Séville FC au Stade Pierre-Mauroy. L'objectif était bien évidemment d'enfin gagner sur la scène européenne, surtout qu'il fallait se reprendre après la défaite contre le Clermont Foot 63 en Ligue 1 ce week-end. En face, le club andalou restait lui sur deux nuls en C1 et dernièrement un succès contre le Celta de Vigo en Liga, mais était donc aussi à la recherche d'un succès en Ligue des Champions.

Jocelyn Gourvennec alignait son 4-4-2 à plat avec un duo Sanches-Yilmaz devant sur le papier. Julen Lopetegui partait lui sur un 4-3-3 avec l'ancien Marseillais Ocampos sur la gauche de l'attaque. Dans une rencontre qui avait du mal à se lancer, les Dogues se faisaient peur après le quart d'heure de jeu avec un sauvetage de Djalo (20e) sur un tir de Mir. Les locaux souffraient mais Renato Sanches se procurait une grosse occasion avant de tomber sur Bounou (27e). Le ballon passait d'un camp à l'autre et les Sévillans créaient le danger.

Après une frappe enroulée d'Ocampos sortie par Grbic (29e), les joueurs de Julen Lopetegui frôlaient l'ouverture du score après une situation assez chaude dans la surface lilloise (37e). Et l'ancien Argentin de l'OM poussait même sur une autre offensive (40e), en vain. Le score était donc toujours de 0-0 à la pause. En deuxième période, les supporters présents au Stade Pierre-Mauroy attendaient certainement un autre spectacle, mais les Sévillans gardaient légèrement le dessus avec une nouvelle occasion d'Ocampos (49e). Malheureusement, la suite de ce deuxième acte n'était pas très riche en occasions des deux côtés.

Lillois et Sévillans offraient quelques séquences de jeu intéressantes mais le danger n'était pas souvent créé et les changements n'apportaient pas forcément grand chose. Il fallait attendre la 82e minute pour voir une nouvelle opportunité avec ce tir de Lamela capté par Grbic (82e). La rencontre était cependant loin d'être terminée puisque sur une frappe d'Ikoné contrée par Delaney, les Dogues demandaient un penalty mais l'arbitre ne bronchait pas (85e)... Les deux équipes se quittaient donc dos à dos sur un score nul et vierge. Un résultat qui n'arrangeait personne.

L'homme du match : Diego Carlos (6,5) : sans son coéquipier Jules Koundé, le défenseur brésilien s'est montré à l'aise balle au pied, malgré le pressing très haut des Lillois (106 ballons touchés). Il s'est retrouvé à plusieurs reprises au duel avec Burak sur le côté droit, ne lui laissant que très peu d'espace dans la zone de vérité (4 ballons récupérés), avant de laisser son pied traîner juste devant l'attaquant turc et d'éviter de solliciter son portier dans la surface. L'ancien Nantais est aussi souvent présent pour contrer les occasions lilloises (2 tirs adverses bloqués).

LOSC :

Grbic (5,5) : on l’a senti moins à son aise qu’à l’accoutumée. Coupable d’une très grosse erreur de relance, il est heureusement sauvé par Djaló (20e) mais se rattrape bien sur cette intervention devant Ocampos (29e), puis ce centre-tir de Navas (37e). Le portier est en revanche limite sur cette sortie en retard devant Ocampos (40e). Plus vraiment mis à contribution par la suite, il a manqué deux relances, sans conséquence.

Celik (5,5) : encore un match moyen de la part du Turc. Il a parfois eu du mal sur son côté face à Ocampos, qui parvenait souvent à rentrer vers l’intérieur (29e, 33e) ou à se défaire de son marquage (40e). Avec le ballon, le latéral s’est trop souvent débarrassé du ballon, en plus de ne pas avoir été assez précis dans le jeu de construction. Bien en seconde période mais il n’a pas assez pesé offensivement. Averti (58e).

Fonte (6) : le capitaine des Dogues a bien dirigé la défense en première période, donnant de la voix. Il a plutôt tenu le choc dans son duel face à Mir, obligeant parfois l’attaquant à dézoner. Le Portugais n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Des petites erreurs de relance mais globalement, il a semblé serein. Il n’a pas perdu un duel dans sa surface.

Djaló (6) : titulaire au sein de la charnière centrale en l’absence de Botman, il a connu du bon ce soir, comme lors de ce sauvetage sur sa ligne sur cette frappe de Mir après une énorme erreur de Grbic (20e), et du moins bon, comme des problèmes de placement et contrôles avec les joueurs arrivés lancés comme Suso (10e). Son jeu de tête a fait du bien et une petite frayeur sur cette relance ratée directement sur son bras (53e).

Reinildo (6) : le latéral gauche s’est souvent retrouvé en infériorité numérique face aux nombreuses montées de Navas et à l’impact de Suso mais il a su tenir le choc, remportant la plupart de ses duels et interceptant quelques ballons chauds (32e). Difficile dans cette situation d’apporter offensivement et pourtant, il a tenté de prendre son couloir. Il est même auteur de rares centres mais globalement réussis.

Sanches (5) : préféré à Ikoné dans le onze de départ sur le côté droit du milieu, le Portugais a affiché une certaine détermination et une envie de bien faire seulement il s’est rapidement frustré par les décisions arbitrales, connaissant trop de passages à vide dans cette rencontre. Il aurait également dû mieux faire lorsqu’il frappe sur Bono dans ce face à face (27e). Ses efforts défensifs et sa grinta sont à signaler. Remplacé par Ikoné (70e) qui n’a pas réussi grand-chose, écopant même d’un avertissement (77e).

André (5,5) : le régulateur du jeu lillois s’est montré à la hauteur de l’événement, cherchant les passes clés pour mettre du rythme dans le jeu. Problème, faut-il encore qu’il y ait de la mobilité autour de lui. Le milieu de terrain a connu trop de déchet (14 ballons perdus) et surtout a souffert dans l’impact physique (3 duels remportés sur 11). Averti (87e).

Onana (4) : pour sa première titularisation en Ligue des Champions de sa carrière, l’international espoir belge a bien débuté, mettant en valeur son physique et sa lecture du jeu mais il a vite baissé le pied. En retard sur certaines situations et pas toujours au rendez-vous dans sa zone, il a semblé trop timide. Trop lent balle au pied également. Remplacé Xeka (70e) dont l’entrée a été plutôt bonne.

Bamba (4,5) : c’est sans doute le Lillois qui a le plus tenté mais comme souvent avec lui, le déchet technique (33e, 54e) a fini par se voir. Soit il tardait trop à donner le ballon dans le bon timing (9e), soit il effectuait des choix pas toujours judicieux (63e). Résultat, de son jeu fait de prises de risque, on a surtout vu les ballons perdus. Il a fini par baisser le pied. Trop imprécis et décevant.

David (3,5) : on ne l’a pas beaucoup vu ce soir, ce qui témoigne de la faiblesse offensive du LOSC dans cette rencontre. Le Canadien a tenté de décrocher ou d’accompagner ses partenaires mais tout cela manquait de tranchant à l’image de ce centre où il est devancé par Rekik (12e) et ce contre où il tarde à donner pour Bamba (54e). On ne l’a jamais vu prendre la profondeur par exemple. Des retours défensifs qui ont fait du bien (19e). Remplacé par Weah (83e).