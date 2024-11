AS Roma : Rudi Garcia parmi les cinq coachs stars ciblés

Rome, c’est pire que Dallas. Après le licenciement lunaire du très apprécié Daniele De Rossi, son remplaçant, Ivan Juric, n’a tenu que deux petits mois avant de prendre la porte après seulement quatre victoires en douze matches. L’occasion pour De Rossi de faire savoir qu’il ne dirait pas non à un retour, quelques semaines après la rumeur annonçant un potentiel come-back à Trigoria (le centre d’entraînement des Giallorossi).

«Ne jamais revenir à la Roma ? Je n’ai jamais dit cette chose. Au-delà de la dynamique en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, le licenciement fait partie du métier, je suis chez moi là-bas, mon père y travaille aussi. J’ai passé plus de temps à Trigoria (ville où est basé le centre d’entraînement de la Roma, ndlr) et ici (à Coverciano, ndlr) qu’à la maison. Donc, tout comme je suis revenu en Nazionale, je reviendrai aussi à Trigoria.» Sera-t-il écouté ? Pas sûr. Propriétaires du club de la Louve, les Friedkin s’activent désormais pour trouver un nouvel entraîneur.

Rudi Garcia contacté

Et selon la Gazzetta dello Sport, ce choix se fera sans l’avis du directeur sportif français Florent Ghisolfi, dont l’influence à Rome est devenue quasiment inexistante. L’ancien Niçois n’aurait d’ailleurs participé à aucune décision stratégique ces six derniers mois. De quoi remettre sérieusement en cause son avenir dans la capitale italienne. Le journal au papier rose nous apprend donc que les Friedkin étaient hier à Londres afin de creuser les pistes Graham Potter et Erik ten Hag. Les deux coachs ont l’avantage d’être libres et habitués aux clubs dont les coulisses sont agitées… comme à la Roma.

Reste à savoir si l’Anglais et le Batave sont prêts à accepter un salaire qui sera forcément moins élevé que celui qu’ils touchaient en Premier League (environ 6,5 M€ annuels pour ETH). D’autres techniciens au chômage sont également pistés : Edin Terzic (ex-BVB), l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite Roberto Mancini, mais surtout le Français Rudi Garcia. Passé par Rome entre 2013 et 2018, Garcia a discuté avec les dirigeants romains. Toujours aussi beau parleur quand il s’agit de plaire lors de ses entretiens d’embauche, le Français doit toutefois gérer son passage peu flatteur au Napoli. Le casting est lancé !