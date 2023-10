Roberto De Zerbi regrette de ne pas avoir signé à l’OM

Entre l’OM et Roberto de Zerbi, c’est une histoire d’amour qui n’a jamais commencé. Le coach italien fait des merveilles avec Brighton, prochain adversaire de l’OM en Ligue Europa jeudi soir à 18h45. Mais il aurait pu rejoindre le club olympien il y a un peu plus d’un an, lorsque l’OM cherchait un successeur à Jorge Sampaoli. Et justement, en conférence de presse, l’Italien est revenu sur ce lien avec Marseille.

« Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n’a pas trouvé d’accord avec le club. J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. Mais au final c’était peut-être un mal pour un bien puisque j’ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe », a-t-il déclaré ce mercredi. Nul doute qu’il aura envie de faire belle impression avec son Brighton jeudi.