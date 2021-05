Liga : l'Atlético de Madrid se reprend à Elche

Après le large succès de la lanterne rouge Eibar face à Alavés (3-0) un peu plus tôt ce samedi, l'Atlético de Madrid est allé s'imposer sur la pelouse d'Elche (1-0) grâce à une réalisation de Marcos Llorente à la 23e minute, pour le compte de la 34ème journée de la Liga, alors qu'un but avait été refusé à Luis Suarez pour un hors-jeu après intervention de la VAR 7 minutes plus tôt.

La suite après cette publicité

Les Colchoneros (1ers, 76 points) prennent provisoirement 5 longueurs d'avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone en tête de la Liga. La formation entraînée par Diego Simeone relève aussi la tête après sa défaite face à l'Athletic Bilbao (1-2) et reprend sa marche en avant dans une fin de saison excitante en Espagne. De son côté, Elche (18ème, 30 points) manque l'opportunité de sortir de la zone de relégation et rechute après deux rencontres sans défaite.

Retrouvez le classement de la Liga