Ligue 1 : Toulouse surprend Lille, Nice ne gagne toujours pas contre Clermont

Avant le déplacement du Stade Rennais chez le Paris Saint-Germain, le multiplex de Ligue 1 se déroulait ce dimanche après-midi avec deux concurrents aux premières places, Lille et Nice, qui devaient assurer après les succès de Monaco et Brest lors de cette 23e journée. Pour le LOSC, la journée avait pourtant bien débuté avec l’ouverture du score d’Haraldson contre Toulouse avant la pause (1-0, 45e), mais ils se sont écroulés après la pause et Mawissa (49e), Sierro (60e), puis Dallinga (66e) ont permis au Téfécé de l’emporter et de poursuivre sa remontée à la 11e place de Ligue 1.

Lille replonge et stagne au 5e rang alors que Nice n’en a pas profité. Les Aiglons, qui n’ont gagné qu’un seul match sur les cinq derniers, concèdent un triste score nul et vierge face à la lanterne rouge de Ligue 1, Clermont. Le GYM se fait chiper sa troisième place par Monaco et reste donc 4e, mais ce résultat profite à Clermont, qui revient à hauteur des Messins et aurait même pu frapper un gros coup si Nicholson avait transformé son penalty (45e+1). Enfin, dans l’autre rencontre, le Stade de Reims est parvenu à arracher la victoire sur la pelouse du Havre (14e), qui n’avance plus au classement.

Les matches de l’après-midi en Ligue 1