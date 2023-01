SC Bastia : Pierre-Marie Geronimi, ancien président du club corse, mis en examen

L’enquête concernant la faillite du Sporting Club de Bastia continue de bien avancer. Pour rappel, le club corse a été relégué administrativement en National 3, le cinquième échelon du football français, en 2017 alors qu’il évoluait en Ligue 1 à ce moment-là. La raison ? Les dirigeants de Bastia avaient accumulé une dette colossale à l’issue de la saison 2016-2017. À noter d’ailleurs que la SASP Sporting Club Bastia avait été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017. Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de France 3 Corse ViaStella, le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, a indiqué la mise en examen d’une personne dans le cadre de l’enquête liée à cette affaire.

En effet, Pierre-Marie Geronimi a été mis en examen pour banqueroute, escroquerie et abus de biens sociaux. Il s’agit du troisième mis en examen dans ce dossier, mais c’est surtout le premier ancien dirigeant du club corse à l’être alors qu’en mars 2021 l’enquête avait été une nouvelle fois relancée après le placement en garde à vue de plusieurs ex-administrateurs ou anciens dirigeants du club. La mise en examen de l’ex-président du Sporting Club de Bastia et ancien gestionnaire du club lui a été signifiée à la fin du mois de décembre, comme l’a confirmé son conseiller, Me Julien Pinelli.

