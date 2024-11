PSG-Atlético : les compositions officielles

A l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions, le PSG accueille l’Atlético de Madrid au Parc des Princes (coup d’envoi 21h00, un match à suivre en direct sur FM). Avec quatre points en trois matches, Paris ne domine pas son sujet en C1 avec un succès étriqué sur Gérone (1-0), une défaite à Arsenal (0-2) et un nul face au PSV (1-1). La victoire est impérative ce soir pour continuer de croire au Top 8. Même chose pour l’Atléti. Les Colchoneros avait débuté par une victoire face à Leipzig mais depuis ils ont sombré à Lisbonne face au Benfica (0-4) et à domicile face à Lille (1-3).

Pour cette rencontre, Luis Enrique dispose d’un groupe au complet, hormis les absents longue durée (Hernandez, Kimpembe, Ramos), et reste fidèle à son 4-3-3 avec ce qui ressemble à l’équipe-type. Asensio est aligné en faux 9 avec Dembélé et Barcola à ses côtés. Joao Neves et Zaïre-Emery entourent Vitinha au milieu alors que la charnière Marquinhos-Pacho est confirmée avec Donnarumma dans le but. Côté Atlético, Diego Simeone est en difficulté derrière car Gimenez est suspendu alors que Le Normand et Llorente sont blessés, tout comme Lemar. Il opte pour un 5-3-2 avec notamment le Français Lenglet en défense ou encore le Belge Witsel. Au milieu, De Paul et Barrios accompagnent Gallagher, préféré à Koke, alors que Griezmann est aligné devant en soutien d’Alvarez.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves – Dembélé, Asensio, Barcola.

Atlético : Oblak – Simeone, Molina, Witsel, Lenglet, Galan – De Paul, Barrios, Gallagher – Griezmann, Alvarez.

