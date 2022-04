Reims-OM : les compositions officielles

Pour clore la 34ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims accueille l’OM au stade Auguste-Delaune (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Même si le maintien n’est pas encore mathématiquement assuré, les Rémois n’ont plus grand chose à jouer dans cette saison. Avec 9 points d’avance sur Saint-Étienne, 18ème, à quatre journées de la fin, les hommes d’Oscar Garcia sont pratiquement assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Ils étaient d’ailleurs sur une mauvaise dynamique (deux matchs nuls et deux défaites) avant de se reprendre contre Lille en milieu de semaine avec un succès 2-1, de quoi bien lancer la fin de saison pour la terminer en beauté, avec pourquoi pas une victoire contre l’OM ce dimanche soir. Pour le terrain, Garcia va devoir se passer de Cajuste, Penneteau et Ekitike, le 3-5-2 est toujours là, Rajkovic pour garder les buts, Abdelhamid dans la défense à trois avec Gravillon et Faes. Kebbal derrière, Mbuku avec Van Bergen en attaque, Kebbal sur le banc.

La suite après cette publicité

Côté OM, il y a une place de dauphin à conforter avant la demi-finale de coupe d’Europe. Avec neuf succès en dix matchs, les Marseillais sont en très grande forme en cette fin de saison, et malgré la défaite lors du Classique, ils se sont bien repris, avec caractère, contre Nantes. Une victoire après avoir été mené deux fois au score pour relancer la confiance des hommes de Sampaoli et finir la saison avec pourquoi pas une victoire européenne et une seconde place. Pour ce qui est du onze choisit par Sampaoli il y a plusieurs changements. Mandanda est dans les buts pour préparer le match face à Feyenoord, Luan Peres est en défense centrale avec Saliba. Ünder est de retour ainsi que Milik. Gerson et Payet sont sur le banc.

Reims : Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap.) - Foket, Lopy, Matusiwa, Locko, Konan - Van Bergen, Mbuku.

OM : Mandanda (cap.) - Rongier, Saliba, Luan Peres, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Milik, Harit.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.