PSG, LdC : Pauleta très enthousiaste avant la finale contre l’Inter

Présent au Campus PSG de Poissy à l’occasion du Media Day, Pedro Miguel Pauleta n’a pas caché son admiration pour la dynamique actuelle du club de la capitale. L’ancien buteur emblématique, très proche de l’institution parisienne, a salué la cohésion du groupe, la saison déjà remarquable réalisée sous les ordres de Luis Enrique et l’opportunité historique qui se profile avec les deux finales à venir. En zone mixte, il a livré son regard d’ancien, entre fierté et espoir :

«Ces deux matchs sont tellement importants pour le club. La finale de Coupe de France, c’est toujours important de continuer à gagner des titres. Et après, la Champions League, c’est un trophée que le club l’attend depuis longtemps. C’est un trophée très difficile de gagner. Il y a déjà eu une opportunité. J’espère que cette deuxième opportunité, on va la gagner. C’est un match très difficile contre une grande équipe d’Inter. Aujourd’hui, nous avons beaucoup de confiance en notre équipe. C’est une vraie équipe qui joue bien ensemble, qui vit bien ensemble en groupe avec de grands joueurs. Aujourd’hui, le club est le plus important. Ça me donne beaucoup de confiance pour ces deux matchs. C’est un match que nous attendons tous avec impatience. Mais quand je vois l’équipe, l’équipe est tranquille avec une grosse confiance. La clé, c’est l’équipe, c’est le groupe. C’est cette clé qui a permis de faire une très belle saison jusqu’à maintenant, qui a fait un grand championnat avec une qualité de jeu énorme. Quand tu regardes le Paris Saint-Germain aujourd’hui, tu vois que c’est une vraie équipe. La clé, c’est l’équipe. Après, tu as des joueurs qui font la différence à tout moment. Tous les joueurs ont une qualité énorme».