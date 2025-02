Bordeaux : le club dénonce une tentative d’escroquerie pour le rachat du club !

Alors que le président des Girondins Gérard Lopez affirmait encore il y a quelques jours que le club n’était pas à vendre, voici une nouvelle affaire qui secoue la direction bordelaise à toutes les échelles. Dans un communiqué publié ce mardi, le club dénonce «une tentative de fraude impliquant l’entité Arkin Capital LLP, qui prétend vouloir investir 205 millions d’euros dans la reprise du club. Nos vérifications révèlent cependant que cette société ne dispose ni des ressources financières nécessaires, ni de la crédibilité pour mener à bien un tel projet. Son adresse correspond à des bureaux partagés à Londres, et ses responsables n’affichent aucune expertise reconnue en gestion financière ou en restructuration d’entreprise.»

La suite après cette publicité

La direction du club girondin pointe ouvertement du doigt «une tentative manifeste de tromper les instances judiciaires et administratives en charge du redressement du club», et utilise même les termes de «risque d’escroquerie» perpétrée par Arkin Capital LLP, un fond d’investissement britannique dont les Girondins de Bordeaux n’ont à aucun moment cherché à masquer l’identité. Le club accuse même Arkin de «semer le doute sur les efforts en cours pour stabiliser et relancer les Girondins.»

Des interventions d’acteurs extérieurs au club

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là pour le champion de France 2009. Dans une seconde partie du même communiqué, le club cible «certaines personnalités représentant des institutions importantes à Bordeaux», qui tiendraient des discussions autour d’éventuels repreneurs et projets de rachat du club «sans concertation avec le club lui-même. En donnant de la visibilité à des investisseurs aux moyens non vérifiés, voire douteux, ces initiatives fragilisent les efforts en cours et compromettent la stabilité du projet de relance.»

Dans une dynamique sportive positive qui les voit être en course pour un retour immédiat en National, les Girondins de Bordeaux cherchent désormais à assainir leurs finances et stabiliser la situation politique du club, afin d’amorcer lentement mais surement une remontée vers l’élite du football français. Dans cette optique, Gérard Lopez et son équipe ont ponctué leur lettre ouverte en rappelant que «toute discussion sérieuse concernant l’entrée de nouveaux investisseurs se fera exclusivement dans un cadre rigoureux, impliquant une banque d’affaires, le conseil d’administration, les représentants judiciaires et des conseils juridiques. Les critères essentiels d’un tel partenariat seront la provenance et la disponibilité avérée des fonds, ainsi que le respect du projet et des efforts déjà entrepris.»