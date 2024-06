Manchester United a rencontré Thomas Tuchel !

Cet été s’annonce très agité du côté des entraineurs. Cela a déjà débuté avec les arrivées d’Hansi Flick au FC Barcelone, de Vincent Kompany au Bayern Munich ou encore d’Enzo Maresca à Chelsea. Et ce n’est que le début. Du côté de l’Angleterre, un autre géant anglais cherche un nouveau coach pour la saison prochaine : Manchester United. Les Red Devils ne semblent plus miser sur Erik ten Hag qui n’a pas su convaincre sa direction. Pourtant, il y a quelques semaines, le technicien néerlandais expliquait qu’il commençait déjà à travailler sur la saison prochaine.

Et si Manchester United n’a, pour le moment, pas confirmé rechercher officiellement un coach (Erik ten Hag est toujours sous contrat), le club s’active bien en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Depuis plusieurs semaines, le nom de Thomas Tuchel revient du côté de l’Angleterre. Non conservé par le Bayern Munich après une aventure décevante, le technicien allemand dispose encore d’une belle cote sur le marché de la Premier League et il n’a pas caché son envie de retourner dans ce championnat.

Thomas Tuchel a présenté son projet

Selon les informations de BILD, cela pourrait être le cas du côté de Manchester United justement. Une réunion secrète a eu lieu à Monaco entre l’ancien coach du PSG et Jim Ratcliffe le nouvel actionnaire de Manchester United. Dans cette réunion, Tuchel aurait détaillé son projet s’il était amené à reprendre le club cet été. Il a notamment évoqué sa capacité à corriger les problèmes sportifs de l’équipe et à exploiter les qualités de ses joueurs.

D’après le quotidien allemand, Thomas Tuchel a expliqué qu’il était capable de relancer Mason Mount et Jadon Sancho, deux gros investissements du club mancunien sur le marché des transferts. Durant cette réunion, le coach de 50 ans a aussi expliqué être capable de faire sortir de nulle part des gros talents en prenant exemple sur Antonio Rudiger qu’il a véritablement lancé à Chelsea. Suffisant pour convaincre Ratcliffe qui n’a jamais caché son admiration pour le travail de Tuchel à Chelsea ? Cela reste à voir. Pour le moment, Erik ten Hag est toujours sous contrat jusqu’en 2025.