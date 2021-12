Ralf Rangnick dévoile son plan pour relancer Manchester United

C'est le grand jour ! Après avoir vu son arrivée repoussée par faute de permis de travail reçu à temps, Ralf Rangnick vient d'être officiellement intronisé coach de Manchester United. Après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer et l'intérim plutôt réussi de Michael Carrick, le technicien allemand prend les rênes de l'emblématique club anglais jusqu'à la fin de la saison. Après avoir remercié les journalistes présents en masse d'être venus si tôt (9h heure locale), le technicien de 63 ans a bel et bien confirmé que sa présence à MU sur le banc des Red Devils ne serait que temporaire. «Si un club comme Manchester United vous contacte, vous ne pouvez pas refuser. Ici, nous parlons de six mois et demi et d'un rôle de consultant de deux saisons. Pour le moment, c'est un rôle temporaire et je sais que le club va chercher un nouveau manager», explique-t-il avant d'être relancé par un autre journaliste sur les contours de sa future mission à l'été prochain. «Est-ce que je travaillerais seulement pour Man United en tant que consultant ? Nous n'en avons pas parlé. Le club m'a dit qu'il voulait travailler avec moi non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme. Je ne peux pas répondre, c'est une question pour les membres du board.»

La suite après cette publicité

«Le défi est d'apporter plus d'équilibre dans l'équipe»

Comme à chaque présentation de coach, forcément le discours est ambitieux. «L'objectif est de remporter des matchs et d'avoir le contrôle des rencontres. Je suis très ambitieux. Nous voulons faire de cette saison la plus réussie possible. Nous devons être très réalistes. Dans un monde idéal, nous serions régulièrement dans le top 4, mais nous jouerions aussi pour des titres. Nous sommes toujours en Ligue des Champions et nous espérons aller le plus loin possible. L'ADN du club est clair, nous devons être aussi performants que possible. L'écart entre nous et les trois premiers clubs est important, mais je reste ambitieux. J'ai, bien sûr, regardé tous les matchs récents, et ce, même avant d'être contacté par le club. Je suis plutôt bien au courant de ce qui se passe ici», détaille l'ancien coach du RB Leipzig. Alors, forcément il sait que le chemin est encore long pour espérer rattraper le trio de tête. «Les trois premiers sont très stables et ont de grands entraîneurs. C'est quelque chose que nous devons développer. Quand Jürgen (Klopp) est arrivé à Liverpool, l'équipe dont il a hérité n'était pas meilleure que celle que j'ai maintenant à Manchester United. Pour nous, cela ne peut aller qu'étape par étape. Vous devez vous assurer que vous avez la plus grande chance de gagner le prochain match. Laissez les joueurs suivre et accepter l'idée que je peux leur proposer sur la façon dont nous voulons jouer à l'avenir. Pep (Guardiola) est à City depuis trois ans, Jürgen (Klopp) depuis cinq ans, Thomas (Tuchel) n'est venu qu'en février, mais en terme de temps, ils sont un peu en avance sur nous.»

Et ce dernier, bien qu'il soit conscient du talent et des individualités incroyables de son équipe à commencer par Cristiano Ronaldo, a mis le doigt sur les carences de son effectif. «L'équipe dispose de joueurs très talentueux. L'objectif pour moi est d'apporter plus d'équilibre dans l'équipe et de gagner les prochains matches. Le match de jeudi soir contre Arsenal (3-2) était excitant pour les fans, mais en tant qu'entraîneur, ce n'est pas le genre de match que l'on souhaite voir chaque semaine. Hier encore, nous avons encaissé deux buts et il nous en fallait trois pour gagner le match. Nous encaissons trop de buts. Il est évident que l'équipe a du talent et de l'expérience. Le défi est d'apporter plus d'équilibre dans l'équipe. Hier encore, nous avions besoin de trois buts pour gagner le match. C'est presque deux buts en moyenne encaissés par match et c'est beaucoup trop.»

«Le club n'a eu aucune continuité dans la signature de nouveaux joueurs»

Mais plus qu'une solidité défensive, Rangnick, qui va continuer avec le staff actuel mais sans Michael Carrick qu'il n'a pas réussi à retenir, sait ce qu'il cloche et va le faire savoir aux joueurs lorsqu'il se présentera à eux ce vendredi. «Je vais me présenter aux joueurs lorsque nous nous entraînerons. Je vais leur faire savoir quelle sera mon approche. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que l'on ne peut pas tout changer en cours de saison. Ce qui est sûr, c'est que l'héritage de ce club est unique, et vous devez vous assurer que l'ADN est respecté.» L'ADN, le nouveau coach des Red Devils en a beaucoup parlé dans cette conférence de presse, également lorsqu'il a été question du mercato. «Le club n'a eu aucune continuité dans la signature de nouveaux joueurs et dans le respect de l'ADN du club. À l'avenir, les membres du board et moi-même sommes du même avis à ce sujet. Il est important de ne pas avoir beaucoup de changements dans la gestion du recrutement.» Des propos qui devraient ravir les fans des Red Devils et les observateurs avisés du football anglais, souvent désabusés par la gestion et le manque de cohérence du mercato de Manchester United ces dernières saisons.

Celui qui a étudié l'anglais pour devenir professeur d'anglais et d'éducation physique n'entend donc pas faire n'importe quoi cet hiver et veut juger sur pièces son effectif. «Nous n'avons pas parlé de nouveaux joueurs. Après Noël, nous aurons peut-être le temps de le faire. Il y aura un temps pour parler des transferts possibles en hiver. D'après mon expérience, l'hiver n'est pas le moment des transferts durables. Ce sera difficile en hiver et janvier n'est pas le meilleur moment pour acheter des joueurs. Aujourd'hui, il est surtout temps de connaître en détail l'équipe actuelle, et l'effectif n'est pas trop petit. Il y a assez de joueurs.» Autre sujet qui a fait beaucoup parler dans la presse, celle de la fameuse prime de 10 M€ qu'il toucherait s'il venait à faire venir Erling Braut Håland à Manchester. Et la réponse, pour le moins piquante, de Rangnick ne s'est pas fait attendre. «10 M€ si je fais venir Haaland ? 10 millions pour Erling Haaland, 10 millions pour Kylian Mbappé, 10 millions pour Robert Lewandowski, 10 millions pour Joshua Kimmich. C'est absurde, il n'y a rien de tel dans mon contrat.» Un discours clair et limpide aussi bien sur le sportif que sur le mercato. Reste à savoir si cela se ressentira rapidement sur le terrain pour l'actuel 7e de Premier League.