Barça : l’offre de Joan Laporta à Lionel Messi dévoilée

C’est le gros chantier du FC Barcelone et de son nouveau président Joan Laporta. La prolongation, ou non, de Lionel Messi avec le club catalan. Si les choses tardent à bouger, on connaît désormais l’offre faite à «La Pulga».

La suite après cette publicité

Selon ESPN, le sextuple Ballon d’Or aurait reçu une offre de contrat de 2 ans, avec une année supplémentaire en bonus. L’idée est de proposer un contrat longue durée à l’international albiceleste de 33 ans pour étaler le paiement de son salaire astronomique.