Le Bayern continue de mettre les barbelés autour d'Hans-Dieter Flick

Si le futur d'Hans-Dieter Flick en tant que coach du Bayern Munich est encore un peu flou, le boss de la formation allemande, Karl-Heinz Rummenigge s'est lui opposé un départ du technicien allemand. Il a notamment envoyé un message à la Fédération Allemande qui se cherche un sélectionneur après l'Euro 2020 dans une interview pour The Athletic.

Il en a notamment pointé du doigt des problèmes structurels au sein de la Fédération : «je conseillerais (à la FA allemande) de resserrer les rangs et de reprendre le bon chemin dès que possible. Mais ils devront planifier sans Hansi. Mon expérience me dit que les entraîneurs qui travaillent bien au Bayern doivent être soignés et maintenus sur le long terme. Hansi a la même philosophie et la même empathie que Jupp (Heynckes ndrl). Je lui ai dit: "tu pourrais être le frère de Jupp ou son fils".»