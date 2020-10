AC Milan : 5 cas positifs au coronavirus

Être infecté par le Covid-19 est un coup d'arrêt pour un joueur. En effet, il doit rater deux semaines de compétition et se mettre à l'écart pendant deux semaines. C'est ce qui arrive actuellement à Cristiano Ronaldo et plein d'autres joueurs. Zlatan Ibrahimovic l'a aussi contracté, et ce n'est pas le seul dans l'effectif de l'AC Milan.

Le club lombard a ainsi annoncé que deux nouveaux joueurs avaient été testés positifs au coronavirus. Le leader de Serie A va donc devoir se passer de Gianluigi Donnarumma et de Jens Petter Hauge, joueurs infectés, auxquels s'ajoutent 3 membres du staff. « Tous sont asymptomatiques, ont été immédiatement soumis à l'isolement à domicile et les autorités sanitaires locales ont été informées », peut-on lire dans le communiqué du club milanais. Un sacré coup dur pour le club lombard qui doit affronter ce lundi soir l'AS Roma dans ce dernier match de la cinquième journée de Serie A.