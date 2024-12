Nuno Mendes veut quitter le PSG

On ne pourra pas dire qu’on l’avait vu venir. Arrivé au PSG à l’été 2021 en provenance du Sporting lorsqu’il n’avait même pas encore 20 ans, Nuno Mendes semblait incarner le nouveau visage du PSG. Et si l’on emploie l’imparfait pour évoquer le Portugais aujourd’hui, c’est tout simplement parce que son avenir à Paris reste plus que jamais incertain. Ces dernières semaines, RMC faisait état d’avancées significatives dans les prolongations de contrat d’Achraf Hakimi, de Vitinha mais aussi de Nuno Mendes au PSG.

Le dernier, lié au club de la capitale jusqu’en 2026, faisait partie des dossiers prioritaires empilés sur le bureau de la direction parisienne. Il faut dire que les latéraux gauches aussi prometteurs ne courent pas les rues, et que malgré des blessures récalcitrantes subies ces derniers mois, l’international portugais reste une pointure à son poste. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Manchester United était venu aux renseignements dernièrement.

Des discussions au point mort

Aujourd’hui, on n’ira pas jusqu’à avancer que Nuno Mendes sera un joueur de Manchester United ou d’un autre club que Paris dans les prochains mois, mais ce dont est à peu près sûr RMC Sport, c’est que sa prolongation génère aujourd’hui plus de doutes que de certitudes. Le contact entre le PSG et son joueur serait même rompu, les deux camps ne parvenant pas à trouver une position commune.

Si plusieurs offres de la direction parisienne ont bien été formulées à l’entourage du joueur de 22 ans, toutes ont été refusées, en bloc. En l’état actuel des choses, Nuno Mendes estime que le salaire proposé par le club de la capitale n’est pas en phase avec son statut de titulaire. Il se sentirait quelque part floué, et c’est pour cette raison qu’il se verrait désormais ailleurs qu’à Paris. Si en interne, on continue de croire à une prolongation de Mendes, que beaucoup de membres du club tiennent à conserver, la balle semble davantage dans le camp du joueur. Ou alors, il faudra probablement faire monter la note pour que Mendes s’y retrouve de son côté.