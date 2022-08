Le FC Barcelone présente son nouveau maillot third 2022-2023

Le FC Barcelone et Nike ont dévoilé le nouveau maillot third des hommes de Xavi pour cette saison 2022-2023.

Après le maillot domicile particulier puisant son inspiration dans les JO 1992, et le kit extérieur marquant le retour du jaune, le FC Barcelone vient de présenter, ce mardi, son nouveau maillot third pour la saison 2022-2023.

Aux côtés de Nike, son équipementier historique depuis 1998 qui lui rapporterait près de 100 M€ par saison, le Barça a opté pour un gris très clair, se rapprochant fortement du blanc, comme couleur dominante pour cette nouvelle tunique.

Une croix rouge et bleu sur un gris très clair

La grande spécificité de ce troisième maillot, c'est assurément la présence d'une croix rouge et bleu sur une majeure partie de la face avant. Un détail loin d'être anodin et qui est inspiré de la Croix de Saint Georges, durant la saison du 30ème anniversaire de sa remise au Club blaugrana. Celui-ci met en avant l'engagement social, la diversité et l'inclusion, qui sont les piliers sur lesquels repose la devise du Barça 'Plus qu'un Club' (Més que un Club, en catalan). On retrouve en gris sur la croix, le nom de Spotify, le nouveau sponsor maillot du club Blaugrana. Le logo Nike qui est l'équipementier historique de la formation espagnole, en noir, et l'écusson du FC Barcelone complètent le design. Dans le dos figure le nom de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés UNHCR/ACNUR, en bas, et le drapeau catalan dans la nuque.

À noter qu'un short gris et des chaussettes de la même couleur viennent compléter ce third kit des pensionnaires du désormais nommé Spotify Camp Nou. Reste à savoir ce que penseront les supporters de cette nouvelle création de Nike. Elle sera portée dès ce soir par Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et leurs partenaires contre Manchester City mercredi soir au Spotify Camp Nou à l'occasion du match caritatif contre la maladie ELA.

