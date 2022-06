Nike dévoile le nouveau maillot extérieur du FC Barcelone

Et voici le nouveau maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison 2022-2023

Quelques jours après avoir dévoilé le nouveau maillot domicile du FC Barcelone, Nike a sorti ce lundi le kit extérieur que porteront les joueurs de Xavi lors de la saison 2022-2023.

Nike ne perd pas de temps. Une semaine après avoir présenté le maillot domicile 2022-2023 du FC Barcelone (peut-être le temps de laisser le temps aux fans de digérer un concept qui passe mal ?), la célèbre marque à la virgule a lancé ce lundi la nouvelle tunique extérieur qu'arboreront Pierre-Emerick Aubameyang, Pedri, Gerard Piqué & co tout au long de la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Le retour du jaune

Pour ce qui est du rendu visuel de ce nouveau design de Nike, terminé le violet très clair qui composait le kit away des Blaugranas en 2021-2022, et place au jaune, comme en 2008-2009 ou encore plus récemment lors de l'exercice 2019-2020. Ce nouveau maillot se compose de doré avec des logos marines monochromes.

Le détail coloré qui n'était jusqu'ici qu'observé que sur les tuniques d'entraînements fait son apparition au niveau des manches mais aussi sur le rabat des chaussettes, elles aussi dorées pour accompagné le maillot et le short de la même couleur.