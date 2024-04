Ligue 2 : l’AJA s’incline après un match fou, Valenciennes relégué en National

À quelques journées de la fin de la Ligue 2, le classement évolue encore. Alors que Saint-Étienne a été défait à Ajaccio dans l’après-midi (2-0), Auxerre avait l’occasion de prendre dix points d’avance sur son dauphin. L’AJA s’est même incliné après une partie riche en buts et en rebondissement contre QRM (3-4). Dans la lutte aux places pour les barrages d’accession à la Ligue 1, c’est le Paris FC qui a réalisé la meilleure opération. Vainqueurs à Troyes (1-2), les Parisiens dépassent Laval, écrasé à domicile par Annecy.

Les Caennais reviennent également dans la course grâce à leur succès sur Rodez (1-0), qu’ils dépassent par la même occasion. Dans le bas de tableau, malgré sa défaite à domicile à Dunkerque, Guingamp (0-1) reste à la précieuse 16e place. En menant rapidement 3-0 à Bordeaux, Bastia s’est fait peur, mais a réalisé une belle performance dans l’optique du maintien en prenant trois points face à un concurrent direct. Concarneau et Amiens se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Enfin, Pau est allé facilement s’imposer à Valenciennes (1-4) et signe officiellement la descente du club nordiste en National 1.

Les résultats du multiplex de Ligue 2

Bordeaux 2-3 Bastia

Caen 1-0 Rodez

Concarneau 0-0 Amiens

Dunkerque 0-1 Guingamp

Laval 0-3 Annecy

QRM 4-3 Auxerre

Troyes 1-2 Paris FC

Valenciennes 1-4 Pau FC