Sergio Ramos est en pleine galère !

Il fait partie de ces joueurs au CV alléchant qui n’ont toujours pas trouvé preneur. Du haut de ses 38 ans, Sergio Ramos est à la recherche d’un dernier challenge, après une saison plus qu’honnête du côté de Séville sur le plan individuel. Une last dance qui peine cependant à se concrétiser, puisqu’il ne semble toujours pas être proche de trouver un point de chute.

Ces derniers temps, les rumeurs ont pourtant été nombreuses. Il a été question d’intérêts prononcés du Qatar, de l’Arabie saoudite mais aussi de la Major League Soccer, avec l’Inter Miami mais aussi la nouvelle franchise de San Diego prête à lui offrir un rôle de joueur désigné, alors qu’elle lancera son aventure dans la ligue nord-américaine en janvier 2025. Rien n’a abouti, et le quotidien AS dépeint une situation peu encourageante pour lui.

Un salaire conséquent

Le média explique par exemple que son frère et agent René Ramos l’a proposé au Brésil. Il a ainsi sondé quatre des plus gros clubs du pays - Botafogo, Corinthians, Flamengo et Vasco da Gama - mais les quatre écuries ont fermé la porte, pour l’instant du moins. Les prétentions salariales du joueur seraient trop importantes, et ce alors que plusieurs joueurs du calibre de Memphis Depay, loin d’être au SMIC, viennent de rejoindre le championnat brésilien.

Le championnat turc a aussi été une possibilité, mais il aurait déjà dit non à une offre de Galatasaray, alors que les pays du Golfe ne semblent pas le tenter plus que ça pour l’instant. Sur les réseaux, certains fans du Real Madrid ont fantasmé sur un retour de l’ancien capitaine, d’autant plus que les Merengues ont des problèmes de blessures derrière, mais cela ne semble pas d’actualité aujourd’hui. Autant dire qu’on est encore loin de savoir où Ramos poursuivra sa carrière…