AC Milan : Youssouf Fofana met tout le monde d’accord en Italie

«En ce moment, il est difficile de le laisser se reposer». Ces mots de Paulo Fonseca pour évoquer Youssouf Fofana ces dernières semaines disent quand même beaucoup de l’impact du Français dans son nouveau club. Arrivé cet été à l’AC Milan en provenance de l’AS Monaco, le milieu de terrain de 25 ans savait évidemment où il mettait les deux pieds : chez un géant d’Europe, à la tradition et au palmarès immuable. Il savait aussi l’élévation des exigences qui allait l’attendre, surtout avec un statut d’international français et de vice-champion du monde qui le recouvrent. Pourtant, depuis le mois d’août, le Milanais ne semble pas succomber au vertige des attentes et d’un premier transfert à l’étranger.

Match après match, il poursuit sa montée en puissance et la presse italienne reconnaît son caractère intouchable dans le groupe de Paulo Fonseca. «Il est l’élément le plus indispensable de cette équipe milanaise pour Fonseca. Le Français est le joueur plus utilisé de l’effectif parmi les joueurs de champ avec 1381 (1606 désormais, ndlr) minutes, partagées entre le championnat et la Ligue des Champions. Un bourreau de travail aux poumons de fer qui a pris en quelques mois seulement les rênes du milieu de terrain des Rossoneri, garantissant l’équilibre, les prouesses physiques, la course, mais aussi la qualité», écrivait la Gazzetta dello Sport à son sujet dernièrement.

Un retour en Bleus en mars ?

Fin septembre, il avait déjà signé une prestation plus qu’honorable lors de la victoire des siens dans ce qui est considéré comme le match à ne pas perdre, face à l’Inter Milan (1-2), avant de rééditer pareille performance dix jours plus tard malgré la défaite contre Leverkusen (1-0). «Dans la structure du jeu, Youssouf Fofana est le joueur le plus important. C’est le moteur de l’équipe», avait déclaré Paulo Fonseca à son sujet le lendemain. Depuis, une véritable connexion semble naître avec Reijnders, l’autre inépuisable milieu de terrain qui fait des merveilles depuis le début de saison. C’est d’ailleurs en partie grâce aux compensations et à l’activité du Français que le Néerlandais peut s’exprimer aussi librement dans le dernier tiers du terrain.

Et même si Fofana ne marque pas autant que son homologue, plusieurs succès de son équipe portent aussi sa signature. Il avait par exemple éclipsé son ancien coéquipier à Monaco, Aurélien Tchouameni, lors de la victoire milanaise face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-3), avant de rendosser l’habit de passeur décisif cette semaine lors du succès de l’AC Milan contre l’Étoile Rouge de Belgrade (2-1). Son bijou pour Rafael Leão est d’ailleurs devenu une constante, puisque sur ses 4 caviars délivrés cette saison, trois étaient à destination du Portugais. «Fofana est un joueur très important. C’est un joueur avec qui je m’entends très bien. Il sait que quand j’ai de l’espace, je fais cet appel. Le ballon était parfait, il fallait juste bien le contrôler et tirer vite parce que le gardien arrivait», avait salué le Portugais.

De son côté, la Gazzetta dello Sport loue aussi la polyvalence de Fofana, capable de se muer en créateur lorsque la situation s’y prête. «Fofana n’est pas seulement une sentinelle qui fait office de brise-lames pour la défense, c’est aussi un joueur capable de construire et d’envoyer ses coéquipiers vers le but. Trois passes décisives déjà cette saison, dont deux consécutives face au Slovan Bratislava et Empoli en une semaine. Un couteau-suisse», dont l’affûtage pourrait profiter à l’équipe de France. Au mois de novembre, il avait en effet perdu sa place chez les Bleus, ce qui était peut-être aussi une façon pour Deschamps de lui rendre service après avoir enchaîné sans coupure. Mais en se stabilisant à de telles hauteurs, il y a peu de doutes, Fofana devrait rapidement renouer le fil de son histoire en sélection.