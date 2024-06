Uruguay : un ex-joueur du PSG accuse Bielsa d’avoir forcé Cavani à prendre sa retraite

Après avoir honoré le maillot de la Celeste à 136 reprises, Edinson Cavani (37 ans) a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale cette semaine. Une annonce qui fait écho à celle du gardien emblématique de l’Uruguay, Fernando Muslera, quelques semaines plus tôt. Mais pour l’ancien joueur du PSG et international uruguayen, Carlos Bueno, les retraites internationales des dinosaures de la sélection ne sont que le fruit de pressions du sélectionneur Marcelo Bielsa.

«C’est dommage, mais on voyait arriver la retraite internationale de Cavani. Ce que voulait l’entraîneur Marcelo Bielsa, c’est qu’ils commencent à partir un par un et qu’ils ne fassent pas mauvaise figure en partant, a déclaré Bueno dans un entretien à Heroica Deportiva. C’est dommage pour Cavani car il est l’un de nos joueurs historiques. Il a pris cette décision pour une raison : on lui a manqué de respect.» Si c’était vraiment le cas, Cavani devrait prendre la parole et s’expliquer à l’avenir. Mais dans son annonce, l’ex-joueur du PSG n’a jamais mentionné ces faits.