Officiel : Florian Raspentino signe à Bastia !

Joueur de Grenoble la saison passée en Ligue 2 (15 apparitions), Florian Raspentino effectue un sacré retour aux sources en s'engageant pour une saison avec le Sporting Club de Bastia.

Déjà passé par le club corse en Ligue 1 (2013-2014 et 2016-17), Florian Raspentino est de retour sur l'île de beauté. L'attaquant, passé par l'OM, s'est engagé pour un an avec le club de National. Âgé de 31 ans, il a disputé 170 matchs au niveau professionnel, en France (Ligue 1 et Ligue 2).