EdF : Aymeric Laporte pense encore aux Bleus

Si certains ont la chance de pouvoir jouer en sélection, d'autres n'ont eux jamais connu cette sensation. Présent sur le banc lors de trois matches de l'équipe de France fin 2016-début 2017, Aymeric Laporte n'a jamais porté le maillot bleu sur un terrain. Une énorme déception pour le joueur de Manchester City comme il l'a expliqué au Canal Football Club. Mais le joueur de 26 ans ne baisse pas les bras.

«Ça fait maintenant longtemps que je n'y vais plus. C'est une grosse désillusion, surtout après avoir passé plus de cinq ans en équipe de France jeune et avoir été capitaine pendant presque trois ans. La vie fait que c'est comme ça et il faut accepter, travailler dur et s'affirmer pour venir au niveau ou être encore plus fort que jamais», a expliqué le natif d'Agen.