PSG : Marquinhos réagit à la prolongation de Mbappé

Ce samedi soir, le PSG a dignement fêté son titre de Champion de France en s'imposant (5-0) face à Metz. Mais cette soirée a aussi été l'occasion de célébrer la prolongation de contrat de trois ans de Kylian Mbappé. Le Bondynois a d'ailleurs inscrit un triplé dans cette rencontre. De quoi bien profiter d'une soirée déjà magique pour les supporters parisiens, mais aussi ses coéquipiers.

Au micro de Prime Video, Marquinhos, capitaine parisien, est revenu sur l'annonce de la soirée de KM7. Le Brésilien ne savait pas du tout que son coéquipier allait prolonger. «Il a été fort (rires), il n'a rien dit et n'a rien montré. On nous en a parlé un peu avant le match, mais ce n'était pas sur. On a vu sa cérémonie depuis le vestiaire, ça fait plaisir. Ça nous a boosté. On l'a montré en première période. Si cette annonce va nous aider à aller chercher la C1 ? Ce ne sont pas les paroles qui font gagner, mais la prolongation est un grand pas. Petit à petit, il faut savoir ce qui était bien et moins bien cette saison pour s'améliorer. La C1ça ne rigole pas, c'est des gros adversaires, c'est des petits détails, c'est dur de gagner.»