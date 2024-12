Montpellier : les départs de Chotard et d’Al-Tamari espérés pour recruter

Bon dernier de Ligue 1, Montpellier ne se renforcera cet hiver que si des départs sont bouclés. Les deux joueurs les plus susceptibles de quitter le club héraultais sont Joris Chotard et Mousa Al-Tamari. Pour le premier cité, L’Équipe révèle que les clubs de Bundesliga sont toujours intéressés par son profil. Le Bétis Séville et le Séville FC sont également venus aux renseignements pour connaître les conditions d’un transfert… pour cet été. Montpellier demande six millions d’euros pour son milieu de terrain, dont le contrat expire en 2026.

Quant à Al-Tamari, qui est aussi sous contrat jusqu’en 2026, le Feyenoord Rotterdam souhaite le récupérer, tout comme les clubs dans le Golfe. En cas de départs de ces deux joueurs, le MHSC compte les remplacer, mais pas poste pour poste. Jean-Louis Gasset réclame notamment un défenseur polyvalent, comme Baïmo Meïté de l’Olympique de Marseille, et un attaquant.