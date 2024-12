Arsenal : le retour en grâce inattendu de Kai Havertz

Kai Havertz n’en finit plus d’impressionner. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Chelsea, l’international allemand (53 sélections, 19 buts) avait pourtant mis du temps à justifier les 75 millions d’euros déboursés par Arsenal pour s’attacher ses services. En manque de confiance et dans la continuité de ses tristes performances réalisées sous le maillot des Blues, le natif d’Aachen était à la peine.

Oui mais voilà, ces derniers mois, le numéro 29 des Gunners retrouve son plein potentiel et s’impose comme le grand artisan de l’actuelle 2e place de la formation londonienne au championnat. Après une fin d’exercice 2023-2024 plus qu’encourageante où il aura inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives lors des 14 derniers matches de Premier League - un rendement permettant aux Gunners de croire au titre final jusque dans la dernière ligne droite - Havertz poursuit sur sa lancée.

Havertz a tout retourné !

En pleine confiance, le gaucher d’1m93 réalise ainsi un début de saison tout aussi remarquable. Une nouvelle fois buteur lors de la victoire d’Arsenal contre Ipswich Town (1-0) à l’occasion de la 18e journée de Premier League, l’ex-joueur de Leverkusen totalise ainsi 12 buts et 3 offrandes en 25 rencontres toutes compétitions confondues. Meilleur buteur des Gunners et troisième joueur de Premier League le plus décisif toutes compétitions confondues (derrière Mohamed Salah et Erling Haaland), Havertz semble totalement libéré et porte les siens week-end après week-end.

Une excellente nouvelle pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium, qui plus est après la blessure de Bukayo Saka, qui devrait manquer au moins deux mois de compétition. «Je pense qu’il est un modèle extraordinaire, de par son comportement quotidien, sa personnalité, sa façon de vivre, son amour du football, de la compétition et, encore une fois, une partie de cela, au niveau de l’élite, est de gérer les situations difficiles. Je pense qu’il en est un exemple extraordinaire», avait d’ailleurs récemment souligné Mikel Arteta au sujet de son protégé. Une chose est sûre, avec un Kai Havertz à ce niveau-là, Arsenal, relégué à six longueurs de Liverpool (qui dispose d’un match en moins), peut continuer de croire au titre.