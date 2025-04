Ligue des Champions : le héros Declan Rice choque l’Europe

Hier soir, le canonnier se nommait Declan Rice. L’Anglais a marqué deux buts sur coups francs face au Real Madrid en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Le premier, il l’a envoyé à la 58e minute de jeu. Un tir qui a contourné le mur de Thibaut Courtois, qui n’a pu que s’incliner. Le deuxième est tout aussi beau. En effet, il a trouvé la lucarne du portier belge, dépité (2-0, 70e). Au-delà de ses deux coups de canon, les premiers de sa carrière; Rice a rendu une très belle copie, lui qui a notamment muselé Jude Bellingham. Après un travail bien fait, il est sorti à la 80e minute de jeu sous les applaudissements de l’Emirates Stadium. Pour l’ensemble de son œuvre, il a été élu homme du match par la Rédaction FM, qui lui a donné un 9.

La suite après cette publicité

Sur un nuage, l’international anglais a savouré son grand moment après le coup de sifflet final. «Le premier ? Je pensais que j’allais centrer et puis j’ai vu le mur s’écarter donc j’ai juste tenté ma chance. C’est une question de feeling. Sur le deuxième, j’ai eu la confiance pour le tenter et le mettre là (dans la lucarne). Je suis super heureux et très excité. En plus, on a fait un clean sheet.» De quoi donner le sourire et l’espoir à son club, qui a pris un bel avantage pour se qualifier grâce à Rice. Un joueur qui récolte une pluie de louanges ce mercredi matin. Hier soir, Carlo Ancelotti s’est incliné. «Personne ne s’attendait à ce que Rice marque deux buts sur coups francs aujourd’hui et il l’a fait. Tout peut arriver dans ce sport.»

L’Angleterre s’incline

Idem pour Thibaut Courtois. «Le premier, je peux assumer un peu plus de responsabilités et mettre un mur un peu sur la gauche mais depuis le début de ma carrière, je mets toujours le premier homme passant le poteau. Rice, il a très bien tiré et le deuxième, c’est une frappe fantastique dans la lucarne.» La presse européenne est également impressionnée. Le Telegraph a écrit à son sujet : «avons-nous déjà vu deux coups francs aussi spectaculaires à l’Emirates ? Avons-nous vu quelque chose comme ça en Ligue des Champions ? Declan Rice a marqué deux fois alors qu’Arsenal a surpris le Real Madrid pour prendre une avance de trois buts avant le quart de finale retour de la semaine prochaine en Espagne. C’est fini? Avec le Real Madrid, cela ne semble jamais s’arrêter, mais il faudra sans aucun doute un effort monumental pour renverser cette situation.»

La suite après cette publicité

Dans un autre article, le média britannique a ajouté : «même Superman n’a pas pu les sauver. Le milieu de terrain anglais étourdit le Real Madrid avec un coup franc à la Beckham, puis il a réitéré l’exploit alors que Courtois n’est pas parvenu pas à apprendre sa leçon.» De son côté, le Guardian a lâché : «Rice coule Madrid Qui aurait cru que Declan Rice serait capable de tirer un coup franc comme Beckham ? Sur la plus grande scène. Et pas seulement une fois. Lors d’une soirée mémorable pour Arsenal, qui allait réveiller le rêve d’une victoire définitive, leur milieu de terrain clé a fait trembler le stade et un Real Madrid englouti.» Il n’y a pas qu’en Angleterre qu’on s’incline. En France, L’Equipe a parlé d’un «immense» Declan Rice.

L’Europe s’enflamme

Le Parisien est du même avis. «Arsenal connaît très bien sa musique. Dès que l’hymne de la Ligue des champions a été joué à Londres, son orchestre s’est mis au travail mardi soir. Sous la direction du chef d’orchestre Mikel Arteta, Martin Ödegaard et Bukayo Saka ont donné le rythme, puis les percussions ont retenti : celles de Declan Rice, d’un sublime coup franc après près d’une heure de concert. Devant cette troupe expérimentée, le soliste Kylian Mbappé a tenté d’exister, en vain.» En Allemagne, Bild est aussi sous le charme. «Quelle soirée de Ligue des champions à Londres ! Arsenal remporte le premier quart de finale face au Real Madrid 3-0, grâce à deux coups francs miraculeux de Declan Rice et grâce à un stade qui offre exactement ce que l’entraîneur Mikel Arteta avait exigé avant le match.»

La suite après cette publicité

A Bola applaudit aussi «Declan Rice l’homme du match, avec deux gros buts sur coups francs.» Enfin, l’Espagne a aussi été bluffée. C’est le cas de Marca qui a écrit : «le canon de Rice coule le champion. Deux buts éclatants de l’Anglais et une frappe du pied gauche de Mikel Merino exposent Madrid, qui vit un cauchemar à Londres. L’effondrement de l’équipe d’Ancelotti rend le match retour presque impossible.» Relevo s’incline aussi. «Deux coups de maître de Declan Rice et un coup d’œil au banc mettent en évidence certaines des plus grandes lacunes du Real Madrid.» Un club qui va devoir rapidement relever la tête sous peine de perdre son titre.