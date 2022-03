France U21 - Irlande du Nord U21 : les compositions sont tombées

Cette trêve internationale est l'occasion de faire des tests pour l'équipe de France U21 avec un match contre l'Irlande du Nord à négocier. Pour cela, les Bleuets optent pour un 4-3-3 avec Stefan Bajic dans les cages derrière Malo Gusto, Pierre Kalulu, Castello Lukeba et Yasser Larouci. Joris Chotard est positionné comme sentinelle auprès de Khéphren Thuram et Eduardo Camavinga. Enfin, Nathan Ngoumou et Enzo Le Fée accompagnent Georginio Rutter en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Irlande du Nord opte pour un 5-3-2 avec Dylan Berry comme dernier rempart. Devant lui, Aaron Donnelly, Kofi Balmer, Shea Charles, Jack Scott et Finn Cousin-Dawson forment la défense. Dans l'entrejeu on retrouve Ethan Galbraith, Oisin Smyth et Alfie McCalmont. Chris McKee et John McGovern sont associés en attaque.

Les compositions :

France U21 : Bajic – Gusto, Kalulu, Lukeba, Larouci – Thuram, Chotard, Camavinga – Ngoumou, Rutter, Le Fée

Irlande du Nord U21 : Berry - Donnelly, Balmer, Charles, Scott, Cousin-Dawson - Smyth, Galbraith, McCalmont - McGovern, McKee