Hansi Flick a une cible étonnante pour son FC Barcelone

Le FC Barcelone n’a plus le droit à l’erreur. En effet, la saison 2023-2024 du club catalan n’a pas du tout été au niveau des attentes placées sur lui après une cuvée précédente très intéressante et ponctuée par un doublé Coupe-Championnat. Rapidement largués par le Real Madrid en championnat, les Culés ont également connu une incroyable contre-performance en Ligue des Champions. Opposés au PSG en quarts de finale, ces derniers s’étaient imposés au Parc des Princes (2-3). Au match retour, ils ont été plombés par le carton rouge de Ronald Araujo qui leur a contraint à subir une énorme déculottée (1-4). Dès lors, le Barça ne pouvait pas rester sur cette dynamique.

Et la première grosse décision du board barcelonais pour repartir de l’avant a été de se séparer de Xavi. L’ancien métronome de l’entrejeu catalan n’a pas résisté à la pression créée par les mauvais résultats de son équipe. Auteur de plusieurs coups de sang cette saison, le technicien de 45 ans a été agacé par le manque de garanties de ses dirigeants lors du mercato. En proie à d’énormes problèmes de trésorerie, la formation ibérique peine depuis plusieurs années à attirer de grands noms à des sommes faramineuses. De ce fait, le Barça doit faire des coups à moindre coût pour rentrer dans les clous financièrement et renforcer son escouade. Parti à l’issue d’un feuilleton long de plusieurs mois, Xavi a été remplacé par Hansi Flick. Porteur d’espoir, le technicien allemand sait qu’il ne doit pas traîner.

En effet, l’ancien sélectionneur de l’Allemand s’active déjà à renforcer son Barça de concert avec Joan Laporta et Deco. Conscient de la situation précaire des finances du Barça, le coach de 59 ans a de la suite dans les idées. Désireux de renforcer son entrejeu, c’est ainsi qu’il aurait glissé le nom d’Angelo Stiller. Le milieu allemand de 23 ans a été l’auteur d’une saison remarquable avec Stuttgart. Homme de base du succès des hommes de Sébastien Hoeness, la sentinelle s’est également mise en avant avec un but et six passes décisives en 36 apparitions cette saison avec les coéquipiers de Serhou Guirassy. Il a par ailleurs été le joueur de moins de 23 ans à avoir réalisé le plus de passes progressives cette saison dans les cinq grands championnats (207 passes).

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de Bundesliga, son profil plaît à Hansi Flick d’après le média catalan Sport. Natif de Munich et formé au Bayern, l’international espoirs allemand (17 sélections) a d’ailleurs été lancé pour la première fois en Ligue des Champions par l’ancien entraîneur du club bavarois en décembre 2020. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena, le gaucher pourrait plier bagage contre 25 millions d’euros selon les informations de nos confrères de l’autre côté des Pyrénées. Une idée peu onéreuse et qui ressemble donc à un bon coup pour les dirigeants du Barça qui n’ont toujours pas avancé leurs pions dans ce dossier. Une chose est sûre néanmoins, Hansi Flick est sous le charme d’Angelo Stiller !