Real Madrid : les Madrilènes mettent un gros coup de pression à Kylian Mbappé !

Il y a du mieux pour Kylian Mbappé. Le Bondynois, qui a été assez critiqué pendant plusieurs semaines en octobre et en novembre, a redressé la barre lors de ce mois de décembre, étant notamment élu meilleur joueur de ce dernier mois de 2024 par les fans merengues. Mais on le sait, c’est dans les grands rendez-vous de la deuxième partie de saison qu’il est attendu, là où vont se jouer les titres.

Et ça commence dès ce dimanche soir, avec cette Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Un match pour lequel Mbappé est très attendu et est déjà sous pression, lui qui était complètement passé à côté lors du premier Clasico de la saison, remporté sur le score de 4-0 par l’écurie catalane. Un duel lorsque Kylian Mbappé avait été signalé jusqu’à huit fois hors-jeu, ce qui avait logiquement énormément fait parler. Ce dimanche matin, la presse espagnole lui consacre plusieurs articles et indique clairement qu’il va falloir un Mbappé bien meilleur pour pouvoir battre le rival blaugrana.

Il n’a toujours pas marqué en 2025

« L’attaquant avait été un des joueurs les plus pointés du doigt lors du match de Liga. Le Français devra faire attention au piège du hors-jeu de l’équipe d’Hansi Flick », indique Marca, qui se veut tout de même optimiste. « Une raison pour penser qu’il ne tombera pas dans le piège du Barça c’est que lors des derniers matchs il a semblé plus adapté à ses coéquipiers », précise le média, qui rajoute, sans surprise, que Kylian Mbappé a envie de bien faire ce soir. Clairement, l’ancien du PSG, qui n’a pas encore marqué lors des trois rencontres disputées cette année, sait qu’il va devoir faire bien mieux que lors du premier Clasico.

« Mbappé, la rédemption finale », titre de son côté AS, l’autre journal pro-Madrid, qui attend aussi un grand Mbappé ce soir. Le journal rajoute que le Français a déjà fait trembler les filets à 6 reprises en 5 confrontations contre le Barça dans sa carrière. « On voit sa meilleure version depuis son arrivée », expliquait pour sa part Carlo Ancelotti après la victoire en demi-finale face à Majorque. Le rendez-vous est pris.