PSG : c'est maintenant Moise Kean qui se blesse !

Cela s'apparente à une soirée cauchemar à la seule différence que le PSG mène de trois buts face au Stade Rennais. Si la rencontre, qui est à suivre en live sur Foot Mercato, est globalement maîtrisée par le champion de France, la liste des blessés s'allonge encore et encore.

Gueye et Kehrer sont déjà sortis lors de la première période, remplacés par Rafinha et Bakker. À la pause, c'est Florenzi, victime d'une gêne, qui a dû céder sa place à Dagba et maintenant c'est au tour de Moise Kean. Boitant après avoir ressenti des douleurs musculaires, l'attaquant italien, auteur de l'ouverture du score, a été remplacé par Danilo à l'heure de jeu.