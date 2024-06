EdF : Olivier Giroud optimiste pour la suite de l’Euro

Hier soir, l’équipe de France et les Pays-Bas nous ont offert le premier 0-0 de l’Euro. Une performance assez terne pour les hommes de Didier Deschamps, témoignant des débuts compliqués des Bleus dans ce championnat d’Europe. Pour autant, les Bleus, premiers du groupe à égalité avec les Oranje, sont bien partis pour se qualifier, grâce au succès face à l’Autriche lors du premier match.

Olivier Giroud, entré en cours de jeu, a de son côté apprécié le match et s’est montré optimiste pour la suite de la compétition. «On a fait un bon match. C’était plaisant à regarder du côté. On a pris beaucoup de plaisir. Maintenant, on en prend davantage dans la gagne. On va se remettre au travail pour ce match de mardi et essayer de finir le boulot», a-t-il confié après la rencontre, tout en indiquant que la défense est le point fort des Bleus dans cet Euro. Concernant les adversaires potentiels en huitièmes, l’attaquant de 37 ans ne souhaite pas éviter une équipe en particulier. «On ne va pas rentrer là-dedans. On souhaite finir premier mais le plus important est de se qualifier. Si on veut aller au bout, il faudra battre les meilleurs», a assuré le futur joueur du Los Angeles FC.