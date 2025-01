L’OL répond à la commission d’appel de la FFF !

La réponse de l’OL ne s’est pas fait attendre. Quelques heures après l’annonce de la commission d’appel de la FFF de maintenir ses sanctions à l’égard du club rhodanien, l’OL a réagi via un communiqué publié dans la soirée. Pour rappel, Lyon est toujours sous le coup d’un encadrement de sa masse salariale, d’une interdiction de recrutement mais aussi d’une rétrogradation provisoire en L2, qui n’était toutefois pas concernée par l’appel d’aujourd’hui.

Le résultat d’une situation financière pas suffisamment convaincante aux yeux du gendarme du football français, la DNCG. L’OL a d’abord pris acte de sa décision, en justifiant qu’«avant même de formuler son appel, l’Olympique Lyonnais était conscient que cette commission renverse rarement, voire jamais, les décisions de la DNCG. Cependant, il était essentiel pour le club de saisir cette occasion pour faire un point d’étape (…) Nous sommes sincèrement reconnaissants de la curiosité manifestée par les membres de la commission à l’égard de notre modèle multi-clubs collaboratif, unique à l’échelle mondiale, qui a aidé l’Olympique Lyonnais à relever les défis financiers du football en France».

L’OL va repasser devant la DNCG

Le club lyonnais poursuit en précisant qu’il a présenté de nombreux engagements à la DNCG, «dont une grande partie a déjà été tenue. Cette commission a offert l’opportunité de mettre en avant ces améliorations importantes et de continuer à bâtir une relation de confiance avec les autorités. Comme promis, notre principal actionnaire a réalisé d’importantes injections directes de liquidités dans les comptes du club, en décembre et janvier (…) De même, Eagle Football et Olympique Lyonnais sont exemplaires durant ce mercato de janvier, par rapport aux projections concernant la vente de joueurs».

«Le club a également partagé avec la commission ses progrès dans la rationalisation des dépenses liées à l’équipe, réalisés grâce à la vente et au départ de plusieurs joueurs», ajoute le communiqué, qui précise que des investisseurs de premier plan «ont publiquement exprimé leurs intentions» concernant les actions d’Eagle Football. En ajoutant que la belle saison réalisée par Botafogo bénéficiera l’ensemble du groupe Eagle Football. Mais pour assurer son maintien en Ligue 1, l’OL devra répondre encore devant la DNCG en fin de saison pour l’audition la plus importante de son avenir…