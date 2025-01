OL : la commission d’appel de la FFF maintient les sanctions

Voilà un nouveau coup dur que vient d’encaisser l’Olympique Lyonnais. Déjà, en novembre dernier, la DNCG avait prononcé un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter pour le club de John Textor lors du mercato hivernal. Ainsi qu’une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours, soit une descente en Ligue 2 si la situation ne s’améliorait pas. Des sanctions auxquelles ne s’attendait pas le dirigeant américain, bien que l’OL avait présenté une dette financière de 505,1 M€.

Mais la direction rhodanienne a tout de même contesté la décision en faisant appel et assurait, d’après le journal L’Équipe, qu’elle allait bénéficier d’une injection de liquidités de 100 M€ promise avant l’introduction d’Eagle Group à la bourse américaine (IPO), dont 80 M€ auront déjà été versés en décembre et début janvier, mais aussi la vente d’une partie de son effectif, à l’image de Gift Orban, parti à Hoffenheim, ainsi que Maxence Caqueret, tout proche de rejoindre Côme.

L’OL ne pourra pas recruter cet hiver

Les dirigeants lyonnais avaient alors rendez-vous ce vendredi matin avec la commission d’appel de la FFF pour essayer de convaincre que les sanctions infligées par la DNCG étaient trop lourdes et que le club était en mesure d’arranger la situation. Comme l’informe L’Équipe, la direction de l’OL est venue en nombre et aurait présenté des rentrées d’argent récentes comme argument, mais la commission a tout de même confirmé la décision en première instance.

Le recrutement de l’OL avait déjà été encadré à l’été 2023, avant que les mesures soient abandonnées l’hiver suivant, mais cette fois, l’OL ne pourra donc pas recruter cet hiver. «À la DNCG, il y a des gens intelligents, mais ils travaillent dans un système et ne veulent pas regarder à l’échelle globale ce que l’on fait. La DNCG doit digérer beaucoup de chiffres en très peu de temps. Et même s’ils sont experts dans leur domaine, ils ne sont pas experts de la Bourse de New York», expliquait Textor après la décision en première instance. À noter que la possible relégation à titre conservatoire n’était pas concernée par l’appel.