L’OL a fait appel des sanctions de la DNCG !

«La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G : Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter. Rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours». Le 15 novembre dernier, la LFP annonçait la sanction contre l’OL. Une décision de la DNCG qui faisait suite à la situation financière très inquiétante du club détenu par John Textor. Le propriétaire américain, qui a toujours flirté avec la limite en termes de santé financière, s’était fait prendre à son propre jeu et va donc devoir vendre cet hiver sans pouvoir se renforcer pour redresser urgemment le club.

Mais visiblement, le clivant homme d’affaires américain n’a pas digéré la sanction de la DNCG. Selon les informations de l’Équipe, le club rhodanien a contesté la décision en faisant appel, expliquant que l’OL n’avait reçu le document officiel de la sanction (nécessaire pour faire appel) qu’un mois plus tard contre 48h pour les autres clubs. Le 10 janvier prochain, la direction va se présenter de nouveau devant la commission d’appel de la FFF avec de nouveaux éléments. Le quotidien évoque notamment «une injection de liquidités de 100M€ promise avant l’introduction d’Eagle à la bourse américaine (IPO), dont 80 M€ auront déjà été versés en décembre et début janvier» mais aussi la vente de joueurs de l’OL (Jeffinho, Orban) et de… Botafogo (Luiz Henrique et Igor Jesus).