CdM 2022, finale : les Bleus savent avec quelle tenue ils affronteront l'Argentine

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains cela veut dire beaucoup. Les tenues officielles portées par les joueurs de l'Argentine et de la France lors de la finale de la Coupe du Monde, programmée ce dimanche, à 16h, du côté de Lusail au Qatar, ont été dévoilées par la FIFA, révèle le média argentin TyC Sports. L'Argentine, équipe qui reçoit lors de cette finale, équipée par adidas, évoluera dans ses couleurs traditionnelles, avec un maillot à rayures blanches et bleues ciel, accompagné d'un short blanc et de chaussettes blanches, comme en quart de finale face aux Pays-Bas et en demi-finale contre la Croatie. Une nouvelle accueillie très favorablement en Argentine, car c'est avec ce maillot que l'Albiceleste a été sacrée en 1978 et en 1986.

Exit le short noir et les bas noirs aperçus contre l'Arabie Saoudite et l'Australie, pareil pour le mélange short noir-bas blancs vu contre le Mexique et surtout pas de deuxième tenue bleue foncée, comme observée face à la Pologne et tant redoutée par les fans, qui avaient vu leurs protégés s'incliner en finale en 1990 et 2014, avec une tenue alternative. En face, l'équipe de France, représentée par Nike, devrait apparaître sur la pelouse tout de bleu vêtue... comme lors de la défaite face à la Tunisie, en phase de poules. Cette fois, pas de tenue tricolore, avec maillot bleu, short blanc et bas rouges, comme aperçue face à l'Australie, au Danemark, à la Pologne, à l'Angleterre et au Maroc. Mauvais présage diront les plus superstitieux, mais les Bleus l'avaient emporté dans cette tenue, en Russie, il y a quatre ans.