Euro 2024 : les potentiels adversaires des Bleus pour les 8es de finale

Déjà qualifiée pour les 8es de finale avant même de défier la Pologne ce mardi lors du 3e match de poules, l’équipe de France ne connaissait pas encore sa place dans ce groupe D, et donc son adversaire potentiel en vue du tour suivant. Les Bleus ont mené au score grâce à un penalty de Mbappé mais ont fini par être rejoints, sur penalty également, par Lewandowski. Ce nul 1-1 n’arrange pas du tout les hommes de Didier Deschamps.

Dans le même temps, l’Autriche a battu les Pays-Bas (3-2) et prend in extremis la première place du groupe D au nez et à la barbe de l’équipe de France, qui termine 2e. Les conséquences sont lourdes puisqu’il faudra affronter lors du tour suivant le 2e du groupe E : la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie ou l’Ukraine. C’est surtout la suite qu’il faut retenir. Les Tricolores se retrouvent dans la partie de tableau la plus difficile avec le Portugal, possible adversaire en quarts de finale, l’Allemagne ou encore l’Espagne…