LdC, PSG : la muraille Keylor Navas fait mieux que tout le monde

Une nouvelle fois impérial hier soir face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, Keylor Navas réalise une saison de très grande classe avec le Paris Saint-Germain. Que ce soit dans le championnat de France, ou sur la scène européenne, le portier costaricien excelle et une statistique le prouve.

D’après Opta, Navas est le gardien qui a évité le plus de buts dans la phase à élimination directe de la LDC (4,5 buts évités) soit bien plus qu’Édouard Mendy (1,6) et Alisson (1,5).