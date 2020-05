Schalke 04 : les insultes de Jean-Clair Todibo enflamment l'Europe

Ce samedi, le football a repris ses droits dans un des cinq grands championnats européens. En effet, la Bundesliga a repris le chemin du rectangle vert ce week-end avec, samedi, une affiche pas comme les autres. Le Borussia Dortmund et Schalke 04 se sont affrontés au Signal Iduna Park, à huis clos, pour le derby de la Ruhr, qui est toujours très attendu chaque année. Les hommes de Lucien Favre se sont imposés sur le score de quatre buts à zéro.

Mais ce n'est pas le seul événement de la partie. En effet, le défenseur Jean-Clair Todibo, prêté par le FC Barcelone à Schalke 04, a vécu une sale après-midi. Outre le fait que sa formation se soit lourdement inclinée, il a été au cœur des débats. Remplacé à la mi-temps sur blessure par Burgstaller, il a été au cœur d'une petite altercation au tout début de la rencontre avec Erling Braut Haaland, l'avant-centre norvégien.

Risque-t-il une sanction ?

Sur un corner pour le BvB, les deux hommes se frictionnent et l'attaquant envoie un petit coup dans le torse du Français. Dans la foulée, ce dernier insulte l'ancien de Salzbourg. Cela a évidemment fait le tour d'Europe en ce dimanche matin, à commencer par l'Espagne, pays de son club (le FC Barcelone). « Todibo, victime de ce nouveau football, est également tombé dans le piège », écrit Sport en référence au fait que ses dires ont été captés par les micros et les caméras de télévision.

As, qui reprend la presse allemande, n'est pas en reste. Le quotidien espagnol évoque le fait que le Français pourrait être puni pour les insultes qu'il a proférées. C'est là aussi tout l'inconvénient de la situation actuelle avec des rencontres jouées sans supporter. Mais ce football-là risque de durer un certain temps et les acteurs devront s'habituer à faire un peu plus attention à ce qu'ils font et surtout à ce qu'ils disent...